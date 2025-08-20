الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سيدة اتهمت عاملا بتصويرها داخل حمام في النزهة: لقيت تليفون مفتوح الكاميرا

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

استمعت نيابة النزهة لأقوال سيدة اتهمت عاملا بأحد الكافيهات بدائرة قسم شرطة النزهة، بوضع هاتفه المحمول داخل دورة مياه السيدات بقصد تصويرهن خلسة. 

وقالت السيدة إنها أثناء دخولها دورة المياه قامت بتفتيشها خشية أن يكون فيها كاميرات مراقبة مختبئة فعثرت على الهاتف المحمول قائم في وضع التصوير ومفتوح الكاميرا الخاصة به، فصرخت واستغاثت بالمتواجدين الذين أمسكوا العامل الذي حاول الهرب فور صراخهم ثم اعترف لهم بأنه من قام بذلك. 

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به إحدى السيدات المقيمة بدائرة  قسم شرطة عين شمس، أفادت خلاله بتضررها من العامل المذكور بعدما اكتشفت محاولته تصوير السيدات أثناء تواجدهن داخل دورة المياه. 

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتفه المحمول الذي تم فحصه، ليتبين احتوائه على دلائل تثبت ارتكابه للواقعة، وبمواجهته أقر بما نسب إليه من اتهامات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

