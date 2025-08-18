حبس تشكيل عصابي تقوده ربة منزل بتهمة سرقة الدراجات النارية في النزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابي مكون من عاطل وربة منزل بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" في منطقة النزهة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة الدرجات النارية بالنزهة

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط (عاطل، ربة منزل) بدائرة القسم لممارستهما نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية "تم ضبطه".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

