السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق متهم بالتحرش بسيدة أجنبية في النزهة

متهم، فيتو
متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس سائق متهم بالتحرش بسيدة أجنبية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات التي نسبتها الأخيرة إليه بالتحرش بها، مشيرا إلى أن الواقعة كيدية وأنه لا يتذكر السيدة.

وأضاف المتهم أنه يركب معه يوميا العشرات من السيدات والرجل، ويعمل منذ أكثر من 10 سنوات سائقا ولم يرتكب أي فعل مخل أو مهين لسيدة.

اتهام سائق بالتحرش بسيدة أجنبية


البداية  كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات بلاغ تقدمت به سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، تتهم فيه سائقًا تابعًا لإحدى شركات النقل الذكي بالتحرش بها أثناء توصيلها من مطار القاهرة الدولي إلى أحد الفنادق بدائرة قسم السيدة زينب.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث قسم السيدة زينب، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط السيارة المستخدمة والسائق المتهم، والذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنح النزهة النيابة العامة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم السيدة زينب

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