التنظيم والإدارة يكشف حقيقة إلغاء التكليف للأطباء والممرضين

أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز هو الجهة الوحيدة المنوط بها تطوير الجهاز الإداري بالدولة.

وأشار إلى أن هناك تطوير سوف يحدث في موقع بوابة الوظائف الحكومية من حيث تسهيل وتسيير الإجراءات المتقدمين أثناء التقديم لجهة حكومية.

وأكد رئيس الجهاز خلال لقائه مع عدد من الصحفيين بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز أن الجهاز يعمل علي تقديم المساعدات لكافة القطاعات الحكومية الخاص.

وقال محمد العابد المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن التكليف للأطباء والممرضين لم يتم إلغاؤه إلى الآن.

وأكد خلال لقاء الصحفيين أن الحاصلين على كليات صيدلة وعلاج طبي وطب أسنان يتم التعيين معهم وفقًا لاحتياجات الجهة.

