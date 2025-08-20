الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنظيم والإدارة يكشف حقيقة إلغاء التكليف للأطباء والممرضين

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز هو الجهة الوحيدة المنوط بها تطوير الجهاز الإداري بالدولة.

وأشار إلى أن هناك تطوير سوف يحدث في موقع بوابة الوظائف الحكومية من حيث تسهيل وتسيير الإجراءات المتقدمين أثناء التقديم لجهة حكومية.

وأكد رئيس الجهاز خلال لقائه مع عدد من الصحفيين بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز أن الجهاز يعمل علي تقديم المساعدات لكافة القطاعات الحكومية الخاص.

وقال محمد العابد المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن التكليف للأطباء والممرضين لم يتم إلغاؤه إلى الآن.

وأكد خلال لقاء الصحفيين أن الحاصلين على كليات صيدلة وعلاج طبي وطب أسنان يتم التعيين معهم وفقًا لاحتياجات الجهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز الاداري بالدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات موقع بوابة الوظائف الحكومية

مواد متعلقة

رئيس التنظيم والإدارة: إنشاء مركز لتقييم اختبارات المتقدمين للوظائف في الوادي الجديد

رئيس التنظيم والإدارة: الإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة خلال 2025

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads