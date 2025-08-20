رئيس التنظيم والإدارة: الإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة خلال 2025

قال المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه تم الإعلان عن وظائف في 11 جهة حكومية خلال 2025 وتم الإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة وتقدم لها أكثر من نصف مليون مواطن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع الصحفيين بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على الانتهاء من قانون الجهاز وتعديل بعض المواد الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجهاز بحيث من خلالها يستطيع تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن العنصر البشري يعد جزء هام في الجهاز الإداري وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين في الحكومة.

