أخبار مصر

رئيس التنظيم والإدارة ومدير "العربية للتنمية الإدارية" يبحثان تطوير مهام المنظمة

استقبل المهندس حاتم نبيل رئيس  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، حيث تناولا أنشطة المنظمة التي تمثل أحد أذرع التعاون العربي المشترك في مجال التنمية الإدارية، وتم بحث سبل الارتقاء بأداء المؤسسات العامة في الوطن العربي، وكذلك الجهود المرتبطة  بتطوير مهام  المنظمة تنفيذًا لقرارات مجلسها التنفيذي.

وثمَّن الدكتور ناصر القحطاني دور الجهاز المركزي في دعم هذه الأنشطة خاصة مع تولي رئيس الجهاز منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأعرب المهندس حاتم نبيل عن التقدير لجهود المنظمة، وحرص الجهاز على تعزيز التعاون معها للنهوض بخدماتها والمشاركة بفاعلية في جميع أنشطتها.

 كما أكدا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول العربية الشقيقة في مجال الإصلاح الإداري وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وصولا إلى تنمية العنصر البشري على أساس من الكفاءة والفعالية سعيًا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التطورات في مجال التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات التنمية المستدامة.

