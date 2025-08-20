الأربعاء 20 أغسطس 2025
السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة طعن طالب في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار شيرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم "ب.ا.ج" بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في القتل. 

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 7365 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه والشروع في قتله بسلاح أبيض بدائرة القسم.


وتبين من التحقيقات أنه حال سير المجنى عليه "ا.و.ع" طالب، بالطريق العام، ونشبت فيما بينه وبين المتهم "ب.ا.ج" عاطل مشادة كلامية على إثرها أخرج المتهم سلاحا أبيض من طيات ملابسه، وطعنه طعنة واحدة استقرت فى منطقة البطن وحال ذلك سقط أرضا، وتم نقل المجنى عليه إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتم علاجه بعد إصابته بجرح قطعى نافذ أعلى جدار البطن.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية التى أصدرت حكمها.

