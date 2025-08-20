الأربعاء 20 أغسطس 2025
أزمة قانونية تهدد ريال مدريد بسبب إشراك لاعب أمام أوساسونا

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد دخل في جدل قانوني جديد بعد مشاركة لاعبه الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، الذي تم قيده مؤخرا مع الفريق الرديف بالقميص رقم 30، وشارك في مواجهة أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث دخل بديلًا في الدقيقة 67.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أثارت هذه المشاركة جدلا فوريا، بعدما أكد ميجيل جالان، رئيس المركز الوطني لتكوين مدربي كرة القدم، أن أوساسونا يملك الحق في تقديم شكوى ضد ريال مدريد بداعي "إشراك غير قانوني"، متهما ريال مدريد بالتصرف بـ "سوء نية واضحة" عند تسجيل اللاعب مع الفريق الرديف. 

وقال جالان، في بيان عبر حسابه بموقع "إكس": "في الدقيقة 67، تمت الاستعانة بماستانتونو (18 عاما)، وهو ما يشكل إشراكا غير قانوني، ولدى أوساسونا 24 ساعة منذ نهاية المباراة للطعن في نتيجتها، ريال مدريد قرر تحمل مخاطرة الوقوع في خطأ محتمل خلال مباراته ضد أوساسونا".


وأضاف: "من المهم التوضيح أن مجرد إدراج لاعب في قائمة المستدعين لا يعد مخالفة، بل يجب أن يشارك اللاعب فعليا حتى تعتبر مخالفة قائمة واللاعب المذكور، من الناحية الشكلية، يملك رخصة قانونية صالحة تسمح له بالمشاركة".

وتابع: "لا يمكن التذرع بمبدأ الثقة المشروعة لتبرير مخالفة ريال مدريد المادة 125 من اللائحة العامة للاتحاد الإسباني، حيث إن تسجيل اللاعب في الفريق الرديف تم بسوء نية، ما يتضح من طريقة تقديم النادي التي أظهرت بوضوح أنه جزء من الفريق الأول للملكي، بينما قيد مع الرديف للتحايل على قاعدة تحديد الأرقام من 1 إلى 25، وبالتالي توفير مقعد إضافي للفريق الأول".

وختم جالان بالتذكير بما تنص عليه المادة 125 من لوائح الاتحاد الإسباني: "لا يجوز أن تكون علاقة التبعية أو الارتباط بالفريق الرديف وسيلة للتحايل على روح القوانين التنظيمية أو لأي غرض آخر بخلاف الغرض الأساسي لتلك العلاقة، وأي اتفاق يخالف هذا المبدأ سيُعتبر تحايلا على القانون وباطلا ولاغيا من أساسه".

