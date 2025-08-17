إنتر يعطي الضوء الأخضر لبيع لاعبه إلى أتالانتا رغم أزمة لوكمان

كشفت تقارير صحفية أن نادي أتالانتا، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع البولندي نيكولا زاليفسكي، الجناح الأيسر لإنتر ميلان، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن أتالانتا يدرس بالفعل إمكانية التعاقد مع زاليفسكي، مشيرا إلى أن إنتر أيضا منفتح على بيع اللاعب.

وأوضح عبر الشبكة أن الخلاف بين أتالانتا وإنتر بشأن أديمولا لوكمان، لا يرتبط بصفقة زاليفسكي، حيث يبحث فريق لاديا عن ضم لاعب قادر على اللعب كظهير وجناح في نفس الوقت، وقد استفسر بالفعل عن زاليفسكي.

إنتر يعطي الضوء الأخضر لبيع لاعبه إلى أتالانتا

جدير بالذكر أن زاليفسكي لعب معارا مع إنتر ميلان في الموسم الماضي قادما من روما، قبل أن يقرر النيراتزوري تفعيل بند خيار الشراء مقابل 6 ملايين يورو في يونيو الماضي.

يشار إلى أن أتالانتا يرفض حتى الآن بيع نجمه لوكمان إلى إنتر، حيث رفض النادي عرضا بقيمة 45 مليون يورو شاملة المكافآت من النيراتزوري.

وكان الدولي النيجيري أديمولا لوكمان شن هجوما لاذعا على ناديه أتالانتا، بعد أن اتهمه بـ"عرقلة" انتقاله إلى إنتر ميلان مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، رغم وعود سابقة بالسماح له بالمغادرة عند وصول عرض مناسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.