الأحد 17 أغسطس 2025
رياضة

إنتر يعطي الضوء الأخضر لبيع لاعبه إلى أتالانتا رغم أزمة لوكمان

لوكمان، فيتو
لوكمان، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن نادي أتالانتا، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع البولندي نيكولا زاليفسكي، الجناح الأيسر لإنتر ميلان، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن أتالانتا يدرس بالفعل إمكانية التعاقد مع زاليفسكي، مشيرا إلى أن إنتر أيضا منفتح على بيع اللاعب.

وأوضح عبر الشبكة أن الخلاف بين أتالانتا وإنتر بشأن أديمولا لوكمان، لا يرتبط بصفقة زاليفسكي، حيث يبحث فريق لاديا عن ضم لاعب قادر على اللعب كظهير وجناح في نفس الوقت، وقد استفسر بالفعل عن زاليفسكي.

 

إنتر يعطي الضوء الأخضر لبيع لاعبه إلى أتالانتا

جدير بالذكر أن زاليفسكي لعب معارا مع إنتر ميلان في الموسم الماضي قادما من روما، قبل أن يقرر النيراتزوري تفعيل بند خيار الشراء مقابل 6 ملايين يورو في يونيو الماضي.

يشار إلى أن أتالانتا يرفض حتى الآن بيع نجمه لوكمان إلى إنتر، حيث رفض النادي عرضا بقيمة 45 مليون يورو شاملة المكافآت من النيراتزوري.

 

وكان الدولي النيجيري أديمولا لوكمان شن هجوما لاذعا على ناديه أتالانتا، بعد أن اتهمه بـ"عرقلة" انتقاله إلى إنتر ميلان مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، رغم وعود سابقة بالسماح له بالمغادرة عند وصول عرض مناسب.

 

