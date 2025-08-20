1071 فيلما و100 دولة في النسخة الثانية من مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة

وأعلنت إدارة مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة إغلاق باب التقديم أمام الأفلام المشاركة في النسخة الثانية من المهرجان التي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 14 أكتوبر 2025 وتحمل اسم الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأكد الدكتور عادل صالح عميد كلية الإتصال والإعلام ورئيس المهرجان أن عدد الأفلام التي تقدمت للتنافس على جوائز المهرجان وصل إلى نحو 1071 فيلما من 100 دولة.

وقال إن لجنة المشاهدة التي تضم نخبة من النقاد والسينمائيين بدأت في تصفية الأفلام وتوزيعها علي المسابقات الـ 6 للأفلام الروائية والوثائقية والتسجيلية والتحريك والمرأة والتأثير الاجتماعي والتجريب ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الإسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري.

وذكر "صالح" أن المهرجان يشهد توسعا كبيرا في فعالياته هذا العام من خلال المسابقات والأنشطة الموازية من ندوات وورش وماستر كلاس بمشاركة لفيف من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية والعالمية بهدف إكساب الطلاب خبرات سينمائية من مخرجين وكتاب ومصورين كبار نجحوا في صنع تجارب سينمائية مميزة.

من ناحيتها أوضحت الدكتورة سماح نصار مدير المهرجان أن الدورة الجديدة تقام تحت شعار جسر الآفاق: قصص تربطنا وتحتفل بقوة رواية القصص التي تتجاوز الحدود وإثارة التعاطف عبر الثقافات والمجتمعات والقارات مشيرة إلى أن هناك جهات سينمائية عربية ودولية أبدت ترحيبا بالمشاركة في المهرجان من خلال الندوات المتخصصة في فنون صناعة الفيلم والماستر كلاس لعدد من الأسماء البارزة في المجال السينمائي .

وكشفت "نصار" أن المهرجان يخصص لأول مرة مسابقة بجوائز مالية لمشروعات تخرج طلاب الأكاديميات والكليات والمعاهد السينمائية المتخصصة بهدف تشجيع الفائزين على مواصلة إبداعاتهم عقب التخرج وعدم الاستسلام لظروف وآليات الإنتاج الصعبة والبحث دائما عن منصات دعم لإبداعاتهم السينمائية وتوفير منصة أكاديمية تساعدهم في الوصول إلى الجمهور.

