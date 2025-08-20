مصطفى حجاج يتألق بمسرح المحكي ضمن السهرة الخامسة لمهرجان القلعة الـ33

وسط أجواء حافلة بالتاريخ والموسيقى، أحيا الفنان مصطفى حجاج، السهرة الخامسة ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، على خشبة مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين.

اعتلى حجاج المسرح بصحبة فرقته، مقدّمًا مجموعة من أغانيه الشهيرة ذات الإيقاعات الخفيفة والسريعة التي أحبها الجمهور، ومن بينها:"يا بتاع النعناع"، "أنا بتقطع من جوايا"، "خطوة"، "حب مين"، "بنت الناس"، "بطلينى"، "سنين"، "شكشكة"، "يا باي"، "يا لوز مقشر"، "نصيبي وقسمتي"، "زحمة"، "100 وش"، و"عملنا قيمة".

وحظي الحفل بتفاعل جماهيري كبير، حيث جمع بين الحداثة والأصيل في ليلة موسيقية استثنائية حجزت لنفسها مكانًا لامعًا في ذاكرة الحضور.

كانت الدورة الحالية للمهرجان قد انطلقت في منتصف أغسطس وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، ضمن شبكة عروض تضم فنانين محليين وعالميين، في إطار تعاون بين وزارة الثقافة (دار الأوبرا المصرية) ووزارة السياحة والآثار، إلى جانب هيئة تنشيط السياحة.

