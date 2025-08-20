الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مصطفى حجاج يتألق بمسرح المحكي ضمن السهرة الخامسة لمهرجان القلعة الـ33

مصطفى حجاج، فيتو
مصطفى حجاج، فيتو

وسط أجواء حافلة بالتاريخ والموسيقى، أحيا الفنان مصطفى حجاج، السهرة الخامسة ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، على خشبة مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين.

اعتلى حجاج المسرح بصحبة فرقته، مقدّمًا مجموعة من أغانيه الشهيرة ذات الإيقاعات الخفيفة والسريعة التي أحبها الجمهور، ومن بينها:"يا بتاع النعناع"، "أنا بتقطع من جوايا"، "خطوة"، "حب مين"، "بنت الناس"، "بطلينى"، "سنين"، "شكشكة"، "يا باي"، "يا لوز مقشر"، "نصيبي وقسمتي"، "زحمة"، "100 وش"، و"عملنا قيمة".

وحظي الحفل بتفاعل جماهيري كبير، حيث جمع بين الحداثة والأصيل في ليلة موسيقية استثنائية حجزت لنفسها مكانًا لامعًا في ذاكرة الحضور.

كانت الدورة الحالية للمهرجان قد انطلقت في منتصف أغسطس وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، ضمن شبكة عروض تضم فنانين محليين وعالميين، في إطار تعاون بين وزارة الثقافة (دار الأوبرا المصرية) ووزارة السياحة والآثار، إلى جانب هيئة تنشيط السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القلعة الدولي للموسيقى والغناء الفنان مصطفي حجاج الفنان مصطفي تنشيط السياح تنشيط السياحة هيئة تنشيط السياحة مهرجان القلعة الدولي للموسيقي مهرجان القلعة الدولى للموسيقي والغنا مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

مواد متعلقة

ساب المسرح ونزل لها.. لقطة إنسانية لـ مصطفى حجاج مع فتاة من ذوي الهمم (فيديو وصور)

القصة الكاملة لهجوم حسين حجاج على سوزي الأردنية

الأكثر قراءة

ملايين طارت في الهوا وكابلات تهدد بكارثة، فيتو تكشف واقعة فساد جديدة بالتعاون للبترول

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

بـ 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية لـ "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)

شديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل

قريطم: تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على عبور المشاة العشوائي يحد من الحوادث المأساوية

غسل أموال بـ100 مليون جنيه، قرار جديد مرتقب اليوم ضد البلوجر شاكر

3 قرارات غريبة، بيراميدز يفتح النار على التحكيم بعد التعادل مع المصري

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

ظروف غامضة وخلافات أسرية وصدمة في الأوساط الرياضية.. وفاة مهاجم الزمالك السابق هداف بنين رزاق أوموتويوس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads