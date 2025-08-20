الأربعاء 20 أغسطس 2025
طلاب جامعة بنها يحصدون المركزين الأول والثاني في مهرجان طرب

احدى طلاب جامعة بنها،فيتو
حصد طلاب جامعة بنها على المركز الأول والثاني في مهرجان طرب الأول للموسيقى والغناء بجامعة السويس، في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الفنية والثقافية داخل الجامعات.

جامعة بنها تطلق حملة للتبرع بالدم

أسطوانة غاز تحوّل بيتًا إلى ركام، وأم وأربع بنات مهددات بالتشرد في بنها

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  الطلاب الفائزين بالمهرجان، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة كافة الأنشطة الطلابية والمشاركة الإيجابية في الفعاليات المختلفة، والتي تعمل على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم  وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بينهم، ودعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في جميع المجالات بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.
من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى حصول الطالب أحمد الزنينى على المركز الأول غناء فردي، وحصول الطالبة  فيولا توفيق على المركز الثاني عزف منفرد، وحصول الطالبة مريم سمير على المركز الثانى غناء فردي، متمنية لهم مزيدا من النجاح والتوفيق. 

