الأربعاء 20 أغسطس 2025
حماقي يروج لحفله المقبل في مهرجان مراسي

بوستر الحفل، فيتو
روج الفنان محمد حماقي لحفله القادم في مهرجان مراسي.

 

ونشر حماقي بوستر الحفل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة إكس وعلق قائلًا: "بدأ العد التنازلي.. تابعوني مباشرة في 30 أغسطس في ليالي مراسي.. ستكون ليلة لا تنسى".

 

وفي وقت سابق كشف الفنان محمد حماقي، حقيقة وجوده في الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب the voice بعد تقديمه موسمين ناجحين. 

 

محمد حماقي يكشف حقيقة مشاركته في الموسم الجديد من the voice 

وقال حماقي في تصريحات تلفزيونية له:" إنه لم يكن موجودًا في هذا الموسم من برنامج the voice، معربًا عن سعادته بمشاركته بموسمين من هذه النوعية من البرامج. 

