إيهاب توفيق يحيي حفلا على مسرح المحكي بالقلعة الليلة

يحيي المطرب إيهاب توفيق الليلة على مسرح المحكي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء حفلًا جديدًا، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 33 للمهرجان والذي تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة.

ويبدأ حفل إيهاب توفيق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ليقدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة منها سحرانى، عامل عاملة، احلى منهم، مشتاق، على كيفك ميل، هدى القمر، بحبك يا أسمراني، علمى علمى، الله عليك يا سيدي، حد شافنا، تترجى فيا، ملهمش في الطيب، مراسيل، علي كيفك ميل، قدك، السهرة جامدة.

ويسبقه في الثامنة مساءً أمسية لفرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية تقام بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وتضم لوحات حركية من الفلكلور الشعبي على أنغام مختارة من الأغاني التراثية والوطنية منها حيو الفلسطينية، فلسطين انتي الروح، زرعنا الميرمية، ماج المرج، يا طلة خيلنا، عالقهوجى، شيل شيل، على هذه الارض، شيل عالمجوز، دمي فلسطيني.

