الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إيهاب توفيق يحيي حفلا على مسرح المحكي بالقلعة الليلة

إيهاب توفيق، فيتو
إيهاب توفيق، فيتو

يحيي المطرب إيهاب توفيق الليلة على مسرح المحكي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء حفلًا جديدًا، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 33 للمهرجان والذي تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة. 

ويبدأ حفل إيهاب توفيق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ليقدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة منها سحرانى، عامل عاملة، احلى منهم، مشتاق، على كيفك ميل، هدى القمر، بحبك يا أسمراني، علمى علمى، الله عليك يا سيدي، حد شافنا، تترجى فيا، ملهمش في الطيب، مراسيل، علي كيفك ميل، قدك، السهرة جامدة.

ويسبقه في الثامنة مساءً أمسية لفرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية تقام بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وتضم لوحات حركية من الفلكلور الشعبي على أنغام مختارة من الأغاني التراثية والوطنية منها حيو الفلسطينية، فلسطين انتي الروح، زرعنا الميرمية، ماج المرج، يا طلة خيلنا، عالقهوجى، شيل شيل، على هذه الارض، شيل عالمجوز، دمي فلسطيني. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيهاب توفيق مسرح محكي مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية النجم إيهاب توفيق فرقة كنعان

مواد متعلقة

مصطفى حجاج يتألق بمسرح المحكي ضمن السهرة الخامسة لمهرجان القلعة الـ33

La Thona Gaitera تضيء ليالي مهرجان القلعة بالإيقاعات الكولومبية (صور)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

أمطار رعدية على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الأربعاء

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع مع ترقب ندوة جاكسون هول

سعر السمك اليوم، قفزة في 7 أصناف والبلطي الأسواني يرتفع 30 جنيها

سيراميكا كليوباترا يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام إنبي

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2024/ 2025

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads