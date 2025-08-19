الإسكان: من حق نادي الزمالك التظلم ضد قرار سحب أرض فرع حدائق أكتوبر

أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن نادي الزمالك من حقه التظلم من تنفيذ قرار سحب أرض فرع حدائق أكتوبر، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة فى مثل تلك الحالات.

وقالت المصادر أن قرار سحب أرض النادي جاءت بعد مراجعة دقيقة وشاملة لملف أرض النادي والتأكد من عدم التزام النادي باشتراطات تخصيص الأرض.

واضافت المصادر إن ناديا بحجم الزمالك كان من الصعب اتخاذ قرار سحب الأرض إلا بعد مراجعة دقيقة للملف، لافتا إلى مخالفة النادي للاشتراطات المالية والتنفيذية للتعاقد.

وقامت لجنة من جهاز مدينة 6 أكتوبر ترافقها قوة من قسم الشرطة، بتنفيذ أمر سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

وعلمت “فيتو”، أن اللجنة المكلفة من جهاز مدينة 6 أكتوبر سحبت الأرض بشكل رسمي صباح اليوم، في وجود قوة شرطية.

تعاقد الزمالك على إنشاء 24 ملعبًا في الفرع الجديد

وكان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هشام نصر، كشف عن تفاصيل أزمة أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي فوجئ بقرار وزارة الإسكان، بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب من قبل الوزارة.

وأضاف هشام نصر، في تصريحات تليفزيونية، أن "الزمالك متعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعبًا في الفرع الجديد بأكتوبر، مؤكدًا أن مسئولي وزارة الإسكان طلبوا من العاملين بالموقع مغادرته بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك نادي الزمالك التراخيص القديمة التي تمنحه حق الاستمرار في تنفيذ المشروع.

كما كشف هشام نصر عن صعوبة التواصل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نظرًا لتواجده خارج البلاد حاليًا، مشيرًا إلى أن المجلس مستمر في اتخاذ الخطوات القانونية والرسمية لحماية حقوق النادي.

