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"البحوث الإسلامية" يعقد اليوم اللقاء الـ 22 مِن فعاليات مبادرة "معا لمواجهة الإلحاد"

مجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية، فيتو
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يعقد مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، في التَّاسعة مِن مساء اليوم الخميس، اللقاءَ الثاني والعشرين مِن فعاليَّات مبادرة (معًا لمواجهة الإلحاد).

 

“البحوث الإسلامية” يعقد اللقاء الـ22 مِن فعاليَّات مبادرة “معًا لمواجهة الإلحاد”

ويستضيف اللقاء -الذي يُعقَد افتراضيًّا عَبْر منصَّة (تليجرام) تحت عنوان: (السَّبق العِلمي للقرآن الكريم في الصعود إلى الفضاء)-  أ.د.  مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ في كليَّة العلوم بجامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العِلمي بمجمع البحوث الإسلاميَّة؛ وذلك في إطار الجهود المستمرَّة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، للتصدِّي لظاهرة الإلحاد التي أصبحت تشكِّل خطرًا يهدِّد الهُويَّة الدِّينيَّة والقِيَم الأخلاقيَّة.

برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف

وتسعى هذه اللقاءات -التي تُعقَد أسبوعيًّا بالتَّوازي مع برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف ويما يدعم التَّواصل الفعَّال مع الجمهور- إلى تقديم الدَّعم العِلمي والتوعوي لصدِّ الشُّبُهات التي تُروَّج بشكلٍ مكثَّفٍ عَبْر  قنواتٍ ومواقعَ إلكترونيَّةٍ تعمل على نَشْر الإلحاد والانحلال الفِكري والأخلاقي.

وتُعقد هذه اللقاءات بإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ومتابعة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

ولحضور اللقاء يمكنكم الدخول على الرابط الآتي.

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الأزهر الشريف البحوث الإسلامية جامعة الأزهر مواجهة الإلحاد

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