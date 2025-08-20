أندية البريميرليج وريال بيتيس يتنافسان على جوهرة برشلونة

برشلونة، كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز دخلت سباق التعاقد مع مارك كاسادو، لاعب وسط نادي برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وولفرهامبتون ووست هام الإنجليزيين دخلا في مفاوضات أولية مع اللاعب لمعرفة وضعه الحالي، كما أن ريال بيتيس أبدى اهتماما كبيرا بضمه لتعويض رحيل لاعبه جوني كاردوسو وتعزيز خط وسطه.

وأشارت إلى أن كاسادو (21 عاما)، الذي لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام مايوركا لم يبد في الوقت الحالي أي نية للرحيل عن برشلونة ولم يدخل في تفاصيل هذه العروض.

وبدأ كاسادو الموسم الماضي أيضا على مقاعد البدلاء، قبل أن تمنحه إصابة بيرنال المؤسفة فرصة دخول التشكيل الأساسي بجوار بيدري، مستفيدا من غياب فرينكي دي يونج بسبب إصابته في الكاحل، وقد نال حينها ثقة المدرب هانز فليك، ونجح في التطور تدريجيا حتى استعاد دي يونج مستواه في المراحل الأخيرة من الموسم.

ويبدو المشهد مختلفا هذا الموسم، إذ يجد كاسادو نفسه متأخرا في المنافسة على مركزه، لأن الثنائي بيدري ودي يونج عناصر أساسية لا تمس بالنسبة لفليك، بينما تعافى جافي من إصابته الخطيرة واستعاد مستواه المعهود، إضافة إلى أن بيرنال يقترب من العودة ويُعتبر أحد رهانات النادي بفضل تعدد أدواره في الوسط سواء كارتكاز أو لاعب يصل إلى منطقة الجزاء ويملك ميزة تسجيل الأهداف.

ولا تفكر إدارة برشلونة في التفريط بكاسادو، لكنها قد تستمع للعروض المقدمة في حال طالب اللاعب بالرحيل قبل إغلاق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر المقبل، على ألا تقل قيمته عن 30 مليون يورو.

ورغم ذلك، أكد المقربون من اللاعب أنه لا يفكر حاليا في مغادرة النادي، كما أن حلمه الأكبر يبقى النجاح بقميص برشلونة، خاصة بعد أن نال ثقة فليك عقب فترة لم يحصل فيها على فرص كافية تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أنه رغم ذلك تظل جميع الاحتمالات قائمة خلال الأيام الـ10 الأخيرة من الميركاتو، مع استمرار ضغط أندية البريميرليج وريال بيتيس للتعاقد معه.

