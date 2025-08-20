الأربعاء 20 أغسطس 2025
رياضة

موقف برشلونة وريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الأولى

ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الأولى

ترتيب الدوري الإسباني، تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف بعد انتهاء الجولة الأولى موسم 2025-2026 بمشاركة 20 فريقًا.

ترتيب الدوري الإسباني 

1- برشلونة 3 نقاط
2 - رايو فاييكانو 3 نقاط
3- فياريال 3 نقاط
4- خيتافي 3 نقاط
5- أتلتيك بيلباو 3 نقاط
6- إسبانيول 3 نقاط
7- ديبورتيفو ألافيس 3 نقاط
8- ريال مدريد 3 نقاط
9- فالنسيا نقطة واحدة
10- إلتشي نقطة واحدة
11- ريال سوسييداد نقطة واحدة
12- ريال بيتيس نقطة واحدة
13- إشبيلية بدون نقاط
14- ليفانتي بدون نقاط
15- أتلتيكو مدريد بدون نقاط
16- أوساسونا بدون نقاط
17- جيرونا بدون نقاط
18- ريال أوفييدو بدون نقاط
19- سيلتا فيجو بدون نقاط
20- ريال مايوركا بدون نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بعد الجولة الأولى

نتائج الجولة الأولى من الدوري الإسباني

جيرونا 1-3 رايو فاييكانو
فياريال 2-0 ريال أوفييدو 
ريال مايوركا 0-3 برشلونة 
ديبورتيفو ألافيس 2-1 ليفانتي 
فالنسيا 1-1 ريال سوسييداد
سيلتا فيجو 0-2 خيتافي 
أتلتيك بيلباو 3-2 إشبيلية
إسبانيول 2-1 أتلتيكو مدريد 
إلتشي 1-1 ريال بيتيس
ريال مدريد 1-0 أوساسونا

