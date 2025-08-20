موقف برشلونة وريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الأولى
ترتيب الدوري الإسباني، تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف بعد انتهاء الجولة الأولى موسم 2025-2026 بمشاركة 20 فريقًا.
ترتيب الدوري الإسباني
1- برشلونة 3 نقاط
2 - رايو فاييكانو 3 نقاط
3- فياريال 3 نقاط
4- خيتافي 3 نقاط
5- أتلتيك بيلباو 3 نقاط
6- إسبانيول 3 نقاط
7- ديبورتيفو ألافيس 3 نقاط
8- ريال مدريد 3 نقاط
9- فالنسيا نقطة واحدة
10- إلتشي نقطة واحدة
11- ريال سوسييداد نقطة واحدة
12- ريال بيتيس نقطة واحدة
13- إشبيلية بدون نقاط
14- ليفانتي بدون نقاط
15- أتلتيكو مدريد بدون نقاط
16- أوساسونا بدون نقاط
17- جيرونا بدون نقاط
18- ريال أوفييدو بدون نقاط
19- سيلتا فيجو بدون نقاط
20- ريال مايوركا بدون نقاط
جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بعد الجولة الأولى
نتائج الجولة الأولى من الدوري الإسباني
جيرونا 1-3 رايو فاييكانو
فياريال 2-0 ريال أوفييدو
ريال مايوركا 0-3 برشلونة
ديبورتيفو ألافيس 2-1 ليفانتي
فالنسيا 1-1 ريال سوسييداد
سيلتا فيجو 0-2 خيتافي
أتلتيك بيلباو 3-2 إشبيلية
إسبانيول 2-1 أتلتيكو مدريد
إلتشي 1-1 ريال بيتيس
ريال مدريد 1-0 أوساسونا
