مدير مراكز الفنون: معرض "صوت مصر" هو الأول من نوعه (فيديو)

قال الفنان التشكيلي علي سعيد، مدير عام مراكز الفنون والمنسق العام لمعرض “صوت مصر”، على هامش افتتاح المعرض لـ “فيتو”: إن لقب صوت مصر من الممكن أن يكون قد أطلق على العديد من الفنانات، ولكن من تستحق اللقب عن جدارة وحصلت عليه في حياتها هي كوكب الشرق أم كلثوم".

أضاف سعيد أن المعرض المقام هو دمج بين الاتجاه الفني والتاريخي، فالأعمال الفنية الموجودة بالمعرض سواء كانت رسم أو تصوير أو نحتا أنتجت خصيصًا لأم كلثوم، منها لفنانين كبار كانوا موجودين في حياة أم كلثوم نفسها وتم رسمها على الطبيعة، ومنها لفنانين معاصرين من جيل الوسط والشباب.

وأوضح المنسق العام للمعرض، أنهم حرصوا على الاهتمام بالشق التاريخي على مدار 100 عام، من عشرينيات القرن الماضي منذ انطلاقة أم كلثوم وحتى القرن الحالي، مؤكدًا أنه لجعل ذلك ممكنًا تطلب الأمر 3 شهور من البحث المتواصل في أرشيف مكتبة تضم صحف وجرائد متنوعة من سنوات وعقود مختلفة.

وأكد على سعيد، أن الشق الأهم في المتحف هي المقتنيات النادرة لكوكب الشرق التي تم استعارتها من متحف أم كلثوم بالمنيل، والذي أعطي زخم كبير للمعرض، موضحًا أن كل هذه التحف والجرائد والمقتنيات متوفرة ولكنها مشتتة بأنحاء الجمهورية، وهذا ما يجعل معرض “صوت مصر” مميز حيث ولأول مرة تجتمع كل هذه في مكان واحد، وهو مجمع الفنون بقصر عائشة فهمي بالزمالك، وذلك لتكتمل الصورة وتعطي رؤية متكاملة عن شخصية عظيمة مثل أم كلثوم.

وأضاف: إن مصر زاخرة بالفنانين والعلماء والكتاب الذي يستحقون تكريث عام كامل لهم وإقامة متاحف على هذا المستوى تكريمًا لهم، وأم كلثوم من أهم الشخصيات التي قد تكون مرت على تاريخ مصر، ومثلها محمد عبد الوهاب ونجيب محفوظ وزويل وعبد الحليم، ففي المجالات المختلفة مصر مليئة بالأسماء التي تستحق التكريم بهذا الشخص.

واختتم سعيد تصريحاته بقوله: إن أم كلثوم على وجه التحديد من أقوي الشخصيات التي تعد مصدر إلهام كبير للفنانين سواء بالاعمال الفنية أو البحث التاريخي، واهم فتراتها كانت من حرب النكسة وحتى وفاتها، كما كانت تقوم بدعم الجيش المصري في الداخل والخارج حتى جمعت عشرات الملايين.

معرض "صوت مصر"

المعرض، الذي ينظمه ويشرف عليه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، يُعد تجربة بصرية ووثائقية فريدة، يهدف إلى استعادة ملامح السيرة الاستثنائية لـ "مطربة الشعب" من خلال رؤية فنية تجمع بين الأعمال التشكيلية المعاصرة، والوثائق الصحفية، والمقتنيات الأصلية لأم كلثوم، لتعكس قيمتها ومكانتها في الوجدان المصري والعربي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 15 نوفمبر المقبل.

