رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: إقبال غير مسبوق على الدراسة بكلية الهندسة يعكس اهتمام المجتمع بعلوم ووظائف المستقبل

أكد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، نجاح الجامعة في تحقيق أهدافها وجذب اعداد مضاعفة عن الأعوام الماضية من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وهو ما يعكس اهتماما متزايدا من المجتمع ممثل في أبنائنا الطلاب وأسرهم بعلوم ووظائف المستقبل، والدراسات التطبيقية التي تفتح آفاق الحياة العملية لشبابنا وفتياتنا.

كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

وقال إن من المؤشرات الإيجابية أيضا للعام الدراسي الجديد الإقبال غير المسبوق على الدراسة بكلية الهندسة التابعة لجامعتنا، والتي تنفرد بإعداد مهندسي المستقبل بفضل التخصصات التي تواكب التكنولوجيا الهندسية الحديثة فى مجالات الاتصالات والمعلومات، فنحن ملتزمون بتزويد طلابنا بأحدث المعارف العلمية فى ضوء تحالفاتنا القوية مع شركات التكنولوجيا الرائدة محليًا ودوليًا بما يمكّن طلابنا من تعلم صياغة حلول مبتكرة وعملية تجعلهم متميزين وقادرين على إحداث تأثير حقيقى في عالم الهندسة المعاصر.

هندسة جامعة مصر للمعلوماتية

البرامج الأكاديمية بكلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

من جانبه استعرض الدكتور أشرف مهران عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، البرامج الأكاديمية لكلية الهندسة وهي ثلاث برامج رئيسية: الأول هندسة الإلكترونيات والإتصالات Electronics & Communication Engineering حيث يقدم هذا البرنامج دراسة مجالات الإتصالات المختلفة مثل شبكات الإنترنت والألياف البصرية والأقمار الصناعية وشبكات الجيل الخامس للمحمول، فضلًا عن تصميم الرقائق والدوائر الإلكترونية المستخدمة فى شتى المجالات الرقمية.

كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

أما البرنامج الثاني هندسة الحاسب Computer Engineering الذي يحظى خريجيه بطلب متزايد، ليس فقط من قبل الشركات المصرية أو أفرع شركات التكنولوجيا الدولية العاملة فى مصر، ولكن أيضًا من جميع أنحاء العالم، حيث يصبح خريجي هذا البرنامج متخصصين في تطوير البرمجيات وأنظمة تشغيل الحاسب والحوسبة السحابية، الأنظمة الذكية وتطبيقات الواقع الإفتراضي والمعزز.

كما يؤهل هذا البرنامج الخريجين للعمل فى تطبيقات الأنظمة الإلكترونية المدمجة للتحكم بالعمليات الصناعية.

كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

وبالنسبة للبرنامج الثالث فهو برنامج هندسة الميكاترونيكس Mechatronics Engineering الذي يدمج مجالات علوم متعددة التخصصات، بما في ذلك الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة التحكم والبرمجيات وعلوم الحاسب، حيث يحظى خريجو هذا البرنامج بطلب كبير من قبل الصناعة حيث يمكن للخريجين التخصص في تصميم وتطبيق الأنظمة الروبوتية والتحكم الآلي لتحسين كفاءة خطوط الإنتاج، وكذا تطوير الأنظمة ذاتية القيادة للسيارات.

كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

كما أشار الدكتور مهران إلى أن كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية تتميز أيضا باتفاقياتها مع كبري الجامعات العالمية والتي تتيح لطلابنا الحصول على شهادة مزدوجة من كليتنا وأخرى من جامعة "بوردوPurdue" التي تأتي ضمن العشر الاوائل في مجال هندسة الحاسب والاتصالات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والتي نرتبط معها باتفاقية في برنامجي هندسة الاتصالات والالكترونيات وهندسة الحاسب.

كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

كما أوضح أن الكلية تضم عددا من المعامل الهندسية والتي تم تجهيزها بأحدث المعدات والبرامج لتضاهى المعامل المتخصصة في الجامعات الدولية المرتبطة بها الكلية كأحد الاشتراطات لمنح الشهادة الدولية من هذه الجامعات، فضلًا عن ذلك فإن طلاب كلية الهندسة يمكنهم الاستفادة من بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وشركة "اديبون الدولية"؛ وهي أحد أشهر الشركات الصناعية العالمية، والتي تقدم بموجب هذا البروتوكول تدريب صيفي لطلاب الهندسة بمصانعها في أسبانيا، بخلاف تجهيز معمل متقدم يجري حاليا انشائه لخدمة طلبة الكلية حتي يكون طلاب كليتنا في التخصصات المختلفة علي قدم المساواة مع نظرائهم في أسبانيا والدول الصناعية المتقدمة، حيث نأمل أن يسهم المعمل الجديد بجانب المعامل الأخرى وما نتمتع به من امكانيات في صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل فور تخرجهم.

