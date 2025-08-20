الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: إقبال غير مسبوق على الدراسة بكلية الهندسة يعكس اهتمام المجتمع بعلوم ووظائف المستقبل

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية
ads

أكد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، نجاح الجامعة في تحقيق أهدافها وجذب اعداد مضاعفة عن الأعوام الماضية من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وهو ما يعكس اهتماما متزايدا من المجتمع ممثل في أبنائنا الطلاب وأسرهم بعلوم ووظائف المستقبل، والدراسات التطبيقية التي تفتح آفاق الحياة العملية لشبابنا وفتياتنا.

كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية
كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

وقال إن من المؤشرات الإيجابية أيضا للعام الدراسي الجديد الإقبال غير المسبوق على الدراسة بكلية الهندسة التابعة لجامعتنا، والتي تنفرد بإعداد مهندسي المستقبل بفضل التخصصات التي تواكب التكنولوجيا الهندسية الحديثة فى مجالات الاتصالات والمعلومات، فنحن ملتزمون بتزويد طلابنا بأحدث المعارف العلمية فى ضوء تحالفاتنا القوية مع شركات التكنولوجيا الرائدة محليًا ودوليًا بما يمكّن طلابنا من تعلم صياغة حلول مبتكرة وعملية تجعلهم متميزين وقادرين على إحداث تأثير حقيقى في عالم الهندسة المعاصر.

هندسة جامعة مصر للمعلوماتية
هندسة جامعة مصر للمعلوماتية

البرامج الأكاديمية بكلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

من جانبه استعرض الدكتور أشرف مهران عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، البرامج الأكاديمية لكلية الهندسة وهي ثلاث برامج رئيسية: الأول هندسة الإلكترونيات والإتصالات Electronics & Communication Engineering حيث يقدم هذا البرنامج دراسة مجالات الإتصالات المختلفة مثل شبكات الإنترنت والألياف البصرية والأقمار الصناعية وشبكات الجيل الخامس للمحمول، فضلًا عن تصميم الرقائق والدوائر الإلكترونية المستخدمة فى شتى المجالات الرقمية.

كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية
كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

أما البرنامج الثاني هندسة الحاسب Computer Engineering الذي يحظى خريجيه بطلب متزايد، ليس فقط من قبل الشركات المصرية أو أفرع شركات التكنولوجيا الدولية العاملة فى مصر، ولكن أيضًا من جميع أنحاء العالم، حيث يصبح خريجي هذا البرنامج متخصصين في تطوير البرمجيات وأنظمة تشغيل الحاسب والحوسبة السحابية، الأنظمة الذكية وتطبيقات الواقع الإفتراضي والمعزز.

 كما يؤهل هذا البرنامج الخريجين للعمل فى تطبيقات الأنظمة الإلكترونية المدمجة للتحكم بالعمليات الصناعية.

كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية
كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

وبالنسبة للبرنامج الثالث فهو برنامج هندسة الميكاترونيكس Mechatronics Engineering الذي يدمج مجالات علوم متعددة التخصصات، بما في ذلك الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة التحكم والبرمجيات وعلوم الحاسب، حيث يحظى خريجو هذا البرنامج بطلب كبير من قبل الصناعة حيث يمكن للخريجين التخصص في تصميم وتطبيق الأنظمة الروبوتية والتحكم الآلي لتحسين كفاءة خطوط الإنتاج، وكذا تطوير الأنظمة ذاتية القيادة للسيارات.

كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية
كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

كما أشار الدكتور مهران إلى أن كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية تتميز أيضا باتفاقياتها مع كبري الجامعات العالمية والتي تتيح لطلابنا الحصول على شهادة مزدوجة من كليتنا وأخرى من جامعة "بوردوPurdue" التي تأتي ضمن العشر الاوائل في مجال هندسة الحاسب والاتصالات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والتي نرتبط معها باتفاقية في برنامجي هندسة الاتصالات والالكترونيات وهندسة الحاسب. 

كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية
كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

كما أوضح أن الكلية تضم عددا من المعامل الهندسية والتي تم تجهيزها بأحدث المعدات والبرامج لتضاهى المعامل المتخصصة في الجامعات الدولية المرتبطة بها الكلية كأحد الاشتراطات لمنح الشهادة الدولية من هذه الجامعات، فضلًا عن ذلك فإن طلاب كلية الهندسة يمكنهم الاستفادة من بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وشركة "اديبون الدولية"؛ وهي أحد أشهر الشركات الصناعية العالمية، والتي تقدم بموجب هذا البروتوكول تدريب صيفي لطلاب الهندسة بمصانعها في أسبانيا، بخلاف تجهيز معمل متقدم يجري حاليا انشائه لخدمة طلبة الكلية حتي يكون طلاب كليتنا في التخصصات المختلفة علي قدم المساواة مع نظرائهم في أسبانيا والدول الصناعية المتقدمة، حيث نأمل أن يسهم المعمل الجديد بجانب المعامل الأخرى وما نتمتع به من امكانيات في صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل فور تخرجهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة مصر للمعلوماتية طلاب الثانوية العامة الشهادات المعادلة وظائف المستقبل كلية الهندسة كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية هندسة الالكترونيات والاتصالات هندسة الحاسب بوردوPurdue اديبون الدولية

مواد متعلقة

جامعة مصر للمعلوماتية تستضيف جلسة تعريفية حول مبادرة Asia to Japan للتوظيف

تنسيق الجامعات 2025، المستندات المطلوبة للتقديم لكلية الهندسة جامعة القاهرة

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الحكومية

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads