جامعة مصر للمعلوماتية تستضيف جلسة تعريفية حول مبادرة Asia to Japan للتوظيف

استضافت جامعة مصر للمعلوماتية مؤخرًا جلسة تعريفية قدّمها ماساتو سانبي، مدير مبادرة Asia to Japan، حضرها طلاب من كليتي علوم الحاسب والمعلومات والهندسة من فرق دراسية مختلفة.

مبادرة Asia to Japan، فيتو

وقدم ماساتو سانبي خلال الجلسة، عرضا أمام الطلاب لبرنامج "احصل على عرض عمل في اليابان “FAST OFFER"، وهي مبادرة مهنية تهدف إلى ربط الشباب الطموحين بكبرى الشركات اليابانية والتي تقدر بأكثر من 250 شركة.

تفاصيل مبادرة جديدة توفر فرص توظيف باليابان

وأضاف أن هذه المبادرة اليابانية تقدم مسارًا شاملًا نحو التوظيف في اليابان، فهي تقدم تدريبًا منتظمًا على اللغة اليابانية، من المستوى المبتدئ وحتى المتوسط، بجانب تنظيمها لمعارض توظيف شهرية تتيح مقابلات مباشرة مع مسئولي الموارد البشرية بالشركات اليابانية، مما يفتح الباب لهم للفوز بفرص توظيف مباشرة في قطاعي التكنولوجيا والهندسة.

وأكد حرص الجامعة على استضافة هذه الجلسة التعريفية؛ مما يعكس التزام جامعة مصر للمعلوماتية بتأهيل طلابها للنجاح على الساحة العالمية، من خلال إتاحة الوصول إلى شبكات العمل الدولية، وفرص التطوير المهني، وتزويدهم بكل الأدوات التي تعزز قدرتهم على التميز في بيئات عمل مهنية وثقافية متنوعة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل الأستاذ المساعد في علوم الفيزياء والمشرف على إدارة الأنشطة الطلابية في الجامعة، أن الطالب عليه اجتياز المستوى المطلوب من اللغة اليابانية، للتقدم لتلك الفرص.

وأكد أهمية استضافة مثل تلك المحاضرات التعريفية التي تفتح آفاق العمل أمام طلابنا في اليابان وغيرها من دول العالم.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد الطلاب لغويًا ومهنيًا، وربطهم مباشرة بأكبر الشركات اليابانية عبر مقابلات وفرص توظيف حقيقية، حيث تمثل هذه الخطوة جسرًا نحو الخبرة الدولية، وتعزز قدرة طلابنا على المنافسة في أسواق العمل العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.