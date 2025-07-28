تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025، يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025، حيث يبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق اعتبارا من غدا الثلاثاء، وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة، بنظاميها القديم والحديث، وبمختلف الشعب علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي.

ويبحث الطلاب الآن بكثرة، عبر محركات البحث، عن مؤشرات تنسيق كليات القمة، حيث يتساءل طلاب شعبة علمي رياضة عن مؤشرات الحد الادنى لكليات الهندسة بالجامعات المصرية 2025.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير مؤشرات القبول بكليات الهندسة بمختلف الجامعات المصرية.

نتيجة تنسيق كليات الهندسة 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق كليات الهندسة العام الماضي 2024، وجاءت التالي:

هندسة القاهرة 91.83%

هندسة إلكترونيات المنوفية – بمنوف 91.83%

هندسة المنصورة 91.22%

هندسة عين شمس 91.10%

هندسة سوهاج 90.98%

هندسة قناة السويس (الإسماعيلية) 90.85%

هندسة الزقازيق 90.73%

هندسة دمياط 90.49%

هندسة طنطا 90.24%

هندسة بورسعيد 90.12%

هندسة بنها بشبرا 90.00%

هندسة الإسكندرية 90.00%

هندسة بنها 89.76%

هندسة كفر الشيخ 89.76%

هندسة دمنهور 89.63%

هندسة حلوان 89.63%

هندسة السويس 89.51%

هندسة المنوفية بشبين الكوم 89.51%

هندسة حلوان بالمطرية 89.39%

هندسة جنوب الوادي 89.39%

هندسة الفيوم 89.15%

هندسة بني سويف 88.90%

هندسة أسوان 88.78%

هندسة المنيا 88.78%

هندسة أسيوط 88.78%

هندسة الطاقة – أسوان 88.66%

مؤشرات تنسيق كليات الهندسة 2025

وفقا لما أعلنته وزاة التعليم العالي من احصائيات، تتعلق بالحد الادنى للمرحلة وأعداد الطلاب الذين من المتوقع أن يتقدموا لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق في شعبة علمي رياضة، بنظامي الثانوية العامة القديم والحديث، فإنه من المتوقع أن تكون مؤشرات القبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية كالتالي:

هندسة القاهرة: نحو 92%

هندسة إلكترونيات المنوفية – بمنوف: نحو 92%

هندسة المنصورة: نحو 91.80 %

هندسة عين شمس: نحو 91.50 %

هندسة سوهاج: نحو 91.20%

هندسة قناة السويس (الإسماعيلية): نحو 91.18%

هندسة الزقازيق: نحو 91.50%

هندسة دمياط: نحو 90.49%

هندسة طنطا: نحو 91%

هندسة بورسعيد: نحو91%

هندسة بنها بشبرا: نحو 91%

هندسة الإسكندرية: نحو 91%

هندسة بنها: نحو 90.50%

هندسة كفر الشيخ: نحو 90.50%

هندسة دمنهور: نحو 90.50%

هندسة حلوان: نحو 90.50%

هندسة السويس: نحو 90.50%

هندسة المنوفية بشبين الكوم: نحو 90.50%

هندسة حلوان بالمطرية: نحو 90.50%

هندسة جنوب الوادي: نحو 90.50%

هندسة الفيوم: نحو 90%

هندسة بني سويف: نحو 90%

هندسة أسوان: نحو 90%

هندسة المنيا: نحو 90%

هندسة أسيوط: نحو 90%

هندسة الطاقة – أسوان: نحو 90%

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