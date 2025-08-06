تنسيق الجامعات 2025، المستندات المطلوبة للتقديم لكلية الهندسة جامعة القاهرة

تنسيق الجامعات 2025.. بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، بدأ الطلاب في الاستعداد لتقديم أوراقهم للكليات التي تم ترشيحهم عليها من مكتب التنسيق.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة 2025، بنظاميها القديم والحديث، بعد أن تم إغلاق موقع التنسيق أمام الطلاب في السابعة من مساء السبت الماضي 2 أغسطس 2025.

ويتطلب الالتحاق بالكليات مجموعة من الأوراق والمستندات الهامة من كل طالب، وفي ما يلي نستعرض الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بهندسة القاهرة

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة، الأوراق المطلوبة من الطلاب المستجدين للتقديم للكلية، للعام الدراسي الجديد 2025/2026، على أن تبدأ الكلية في استقبال الطلاب الجدد اعتبارا من الاثنين، وهو اليوم التالي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من نتيجة تنسيق الثانوية العامة من الساعة التاسعة صباحا، من الأحد إلى الخميس بمقر الكلية.

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الهندسة جامعة القاهرة

وجاءت المستندات المطلوبة للتقديم لكلية الهندسة جامعة القاهرة كالتالي:

مظروف التقديم من مطبعة الكلية مع كتابة البيانات بخط واضح على المظروف + كتابة البيانات على كارت البيانات بالمظروف. أصل شهادة الثانوية العامة + عدد ٥ صور منها. أصل شهادة الميلاد + عدد ٣ صور منه. عدد ٨ صور شخصية (٤×٦) مع كتابة الاسم طبقًا لشهادة الميلاد على كل صورة. عدد (٣) صور من بطاقة الترشيح. عدد (٥) صور لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب. نموذج ٢ جند للطلاب الذكور من مديرية الأمن مع كتابة البيانات بالنموذج. الطلاب مواليد ٢٠٠٦ وما قبلها عليهم إحضار بطاقة ٦ جند من قسم الشرطة التابع له + صورة منه.

على أن يتم استقبال الطلاب في مدرج المساوي.

موعد إجراء الكشف الطبي للطلاب الملتحقين بهندسة القاهرة

وأهابت الكلية بالطلاب الجدد متابعة الموقع الإلكتروني لمستشفى الطلبة من هنا وذلك لمعرفة موعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي ويقوم الطالب بتسليم إيصال الكشف لإدارة شئون طلاب الفرقة الإعدادية بمقر الكلية بمدينة الشيخ زايد.

كما أكدت الكلية أن الرسوم الدراسية تسدد عقب الكشف الطبي بالكود المكون من ١٤ رقم الخاص بكل طالب والموجود على استمارة الكشف.

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