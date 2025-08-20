الأربعاء 20 أغسطس 2025
حملات مكثفة للرقابة على الأسواق في الشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية انه  بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تموين الشرقية يشن حملة مكبرة على محطات الوقود والمخابز بالحسينية

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية للمرور على الأنشطة والأسواق بنطاق المحافظة حيث أسفرت الحملات عن تحرير محضر رقم ( ١٨٣٢٩) جنح مركز الحسينية لمركز بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص والإتجار بأدوية محظور تداولها ومنتهية الصلاحية وبدون فواتير تدل على مصدرها وتم التحفظ عليها. 

وقامت إدارة تموين كفر صقر بشن حملة برئاسة مدير الإدارة الدكتور إبراهيم سلام بدائرة الإدارة وأسفرت عن  تحرير محضر رقم (٨٨٩٥) جنح كفر صقر حيث تم ضبط سيارة محملة بـ ( ٥٥ ) شيكارة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية. 

كما قامت إدارة تموين بلبيس بشن حملة برئاسة المهندس أحمد مرسي مدير الإدارة للمرور على الأنشطة التجارية وفحص شكاوى المواطنين ، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (١٨٤٥٣) جنح مركز شرطة بلبيس حيال صاحب محل بيع أعلاف لحيازته وعرضه للبيع علف ماشية حلاب ١٦٪ بروتين غير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش، وتم ضبط عدد (١٠) شكائر علف بإجمالى كمية قدرها (٥٠٠كجم) بناحية الكتيبة كفر ايوب،مركز بلبيس. 

تموين الشرقية يحرر 21 محضرا لأصحاب مخابز بلدية ويضبط 4 أطنان أرز

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

