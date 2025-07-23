الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات تموينية لضبط الأسواق بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية، فيتو
تموين الشرقية، فيتو

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية  برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الإدارة وبالاشتراك مع إدارة الطب البيطري بالعاشر بشن حملة تموينية  للمرور على المحال التجارية أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (7170) جنح أول العاشر لحيازة (١٠) كجم  كبدة مجمدة و١٠كجم لحم مفروم مجهول المصدر والمحضر رقم (7171) جنح أول العاشر  لحيازة طن سكر حر أبيض و(٣٧٥٠ ) كجم  كاكاو خام غامق مجهول المصدر. 

تموين الشرقية: استقبلنا 602 ألف و674 طن قمح حتى الآن 

كما تم تحرير محضر رقم (٧٠٧٨) جنح أول العاشر لعدم وجود شهادة صحية والمحضر رقم ( ٧٠٧٩ ) عدم اعلان.ورقم ( ٧٠٨٠  ) جنح اول العاشر لحيازة  ٢٠ كجم عجينة حواوشي مجمدة مجهولة المصدر بالإضافة إلى محضر رقم  (٧٠٨١  ) جنح اول العاشر لحيازة (١٠٠) كجم عجينة لحم مفرومة مجمدة مجهولة المصدر ورقم  (٧٠٨٢) جنح أول العاشر لحيازة  (٢٠) كجم  سمك ماكريل مجمد مجهول المصدر.

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتطبيق القانون على المخالفيم تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

تموين الشرقية تضبط شركة لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر في بلبيس

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحرير محاضر الطب البيطري امباحث التموين حملة تموينية العاشر من رمضان محافظة الشرقية المهندس مصطفى عبدالقادر مدير ادارة العاشر المحال التجارية

مواد متعلقة

تموين الشرقية: استقبلنا 602 ألف و674 طن قمح حتى الآن 

تموين الشرقية تضبط شركة لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر في بلبيس

تموين الشرقية يضبط 1.5 طن لحوم و100 دجاجة مجمدة غير صالحة بمنيا القمح

تموين الشرقية: انتظام العمل بمنظومة توريد القمح للشون والصوامع

الأكثر قراءة

هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

يا ريت اللي ظلمته يسامحني، فيديو رئيس جامعة بني سويف يثير الجدل، وطلابه: لن نسامحك

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

علي معلول ينهي رسميا إجراءات انضمامه لهذا النادي

رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

تعرف على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم في القانون الجديد

انخفاض كرتونة الأبيض، أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

هذا النوع يبدأ من 16 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 23-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بسببها رد الله عليه بصره، واقعة غريبة لأم البخاري مع سيدنا إبراهيم عليه السلام

ما حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟ تعرف على رد الإفتاء

حكم الدعاء بالنجاح رغم التقصير في المذاكرة.. وهل يستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية