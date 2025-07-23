حملات تموينية لضبط الأسواق بالعاشر من رمضان

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الإدارة وبالاشتراك مع إدارة الطب البيطري بالعاشر بشن حملة تموينية للمرور على المحال التجارية أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (7170) جنح أول العاشر لحيازة (١٠) كجم كبدة مجمدة و١٠كجم لحم مفروم مجهول المصدر والمحضر رقم (7171) جنح أول العاشر لحيازة طن سكر حر أبيض و(٣٧٥٠ ) كجم كاكاو خام غامق مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر رقم (٧٠٧٨) جنح أول العاشر لعدم وجود شهادة صحية والمحضر رقم ( ٧٠٧٩ ) عدم اعلان.ورقم ( ٧٠٨٠ ) جنح اول العاشر لحيازة ٢٠ كجم عجينة حواوشي مجمدة مجهولة المصدر بالإضافة إلى محضر رقم (٧٠٨١ ) جنح اول العاشر لحيازة (١٠٠) كجم عجينة لحم مفرومة مجمدة مجهولة المصدر ورقم (٧٠٨٢) جنح أول العاشر لحيازة (٢٠) كجم سمك ماكريل مجمد مجهول المصدر.

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتطبيق القانون على المخالفيم تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

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