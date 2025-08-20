القوات المسلحة الأردنية تتصدى لمحاولة اختراق للحدود

نجحت المنطقة العسكرية الأردنية الشمالية فجر اليوم الأربعاء، في إحباط محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على واجهتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

تحريك دورية رد الفعل السريع

وبحسب وسائل إعلام أردنية ؛ فقد تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش الأردني، مقتل مسلحين اثنين خلال محاولة فاشلة للتسلل من الأراضي السورية إلى داخل المملكة، ضمن جهود القوات المسلحة في التصدي لمحاولات تهريب وتسلل عبر الحدود الشمالية.

قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية رصدت مجموعة من الأشخاص المسلحين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

وأوضح البيان أن الاشتباك المسلح أسفر عن مقتل اثنين من المتسللين، بينما تراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري، مشيرا إلى أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لحماية الحدود ومنع أي محاولات اختراق أو تهريب.

