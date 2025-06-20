الجيش الأردني يؤكد سقوط مسيرة بكامل حمولتها في منطقة سكنية بالأزرق

أعلن الجيش الأردني أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات سقطت، صباح الخميس، في منطقة الأزرق بعد أن قصرت عن مداها.

ونقل موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مصدر عسكري أن الطائرة المسيرة فقدت التوجيه وسقطت بكامل حمولتها بجوار منزل داخل منطقة سكنية في منطقة التطوير الحضري، محدثةً إصابتين لطفلين وأضرارًا مادية، وقد سُمعت على إثر ذلك أصوات انفجارات قوية.

وأشار المصدر العسكري إلى أن سبب سقوط الطائرة، وفق تقديرات خبراء مديرية سلاح الهندسة، خلل فني لمجموعة التشغيل داخل الطائرة، ما أدى إلى سقوطها وانفجارها محدثة تجويفًا في الأرض قطره 3.20 م وعمقه 90 سم، وعُثر على حطام المسيرة على بعد 200 م.

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