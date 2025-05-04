الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات من المخدرات على الحدود السورية

أعلن الجيش الأردني، مساء اليوم الأحد، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الحدود مع سوريا.

الجيش الأردني يسقط مسيرة محملة بالمخدرات حاولت دخول أجواء البلاد

وفى وقت سابق، أسقط الجيش الأردني، مسيرة محملة بالمخدرات حاولت دخول أجواء البلاد، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

الطائرة كانت تحمل كمية من مادة الكريستال

وقبل وقت سابق أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة جديدة كان يحاول من خلالها تهريب مخدرات من سوريا.

وذكر بيان للجيش أنه تم إسقاط "طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأشار البيان أن الطائرة كانت تحمل كمية من مادة الكريستال (المخدرة) وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.