الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات من المخدرات على الحدود السورية

الجيش الأردني، فيتو
الجيش الأردني، فيتو

أعلن الجيش الأردني، مساء اليوم الأحد، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الحدود مع سوريا.

الجيش الأردني يسقط مسيرة محملة بالمخدرات حاولت دخول أجواء البلاد

وفى وقت سابق، أسقط الجيش الأردني، مسيرة محملة بالمخدرات حاولت دخول أجواء البلاد، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

الطائرة كانت تحمل كمية من مادة الكريستال

وقبل وقت سابق أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة جديدة كان يحاول من خلالها  تهريب مخدرات من سوريا.

وذكر بيان للجيش أنه تم إسقاط "طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأشار البيان أن الطائرة كانت تحمل كمية من مادة الكريستال (المخدرة) وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

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الجيش الأردني يسقط مسيرة محملة بالمخدرات حاولت دخول أجواء البلاد
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