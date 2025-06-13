الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

الجيش الأردني يعترض صواريخ وطائرات مسيرة دخلت مجاله الجوي

الجيش الأردني، فيتو
الجيش الأردني، فيتو

قال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت صباح اليوم الجمعة، عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي الأردني

وبحسب قناة «المملكة»، بين المصدر أن طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وأضاف أن عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر.

سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على مدار الساعة لحماية حدود الوطن برا وبحرا وجوا، ولن تسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف، مهيبا بالمواطنين عدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة حالة من الهلع والفوضى وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني" - بحسب زعم الاحتلال الإسرائيلي - فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

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