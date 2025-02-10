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خارج الحدود

نائب رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق يكشف مخطط المشروع الصهيوني

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أكد الفريق قاصد محمود، نائب رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدعم تهجير الفلسطينيين ويتمسك بالمشروع الإسرائيلي.

 

تهجير الفلسطينيين قسرا

وأوضح محمود، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشروع الصهيوني قائم على اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا، وهو ما يحدث على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة أن يتبنى العرب موقفًا جديدًا ومختلفًا في هذه المرحلة، يتضمن مواجهة حقيقية لهذا المخطط.

 

زعزعة استقرار المنطقة

وأشار إلى أن مقترحات ترامب بشأن غزة من شأنها زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، محذرًا من أن العالم كله سيدفع ثمن هذه السياسات، حيث يسير ترامب نحو خلق حالة من الفوضى العالمية، وقد تكون فلسطين الضحية الأولى لهذا النهج.

 

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة عن غزة

وزعم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى تصريحات استفزازية اليوم، أنه يمكنه عقد اتفاق مع الأردن ومصر بشأن تهجير سكان غزة، فهم يأخذون منا مليارات الدولارات.

وتابع ترامب، فى سياق تصريحات حول القطاع ومخططه لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، لن يكون للفلسطينيين الحق في العودة إلى القطاع، وفق خطتي، لأنهم سيعيشون في أماكن أفضل.

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