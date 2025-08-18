إسرائيل تقتل أهل غزة تجويعًا، وخارجيتها تزعم: سنقدم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان

رغم تسبب الاحتلال الإسرائيلي في أكبر مجاعة عرفها التاريخ بحرمان سكان قطاع غزة من الغذاء وقتلهم بالتجويع ومصرع العشرات منهم يوميًا بسبب الجوع والحصار الخانق على القطاع، زعمت خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن إسرائيل ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق نفت وزارة الخارجية في جنوب السودان تقارير حول وجود مناقشات مع إسرائيل بشأن نقل سكان غزة من القطاع إلى البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، الأسبوع الماضي، إن هذه المزاعم غير صحيحة، ولا تعكس الموقف الرسمي أو سياسة حكومة جنوب السودان.

محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان

وكانت وكالة أسوشيتدبرس قد أوردت، نقلا عن 6 أشخاص مطلعين على الأمر، أن محادثات قد جرت بين إسرائيل وجنوب السودان لبحث إمكانية إعادة توطين سكان غزة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا التي مزقتها الحرب، في إطار جهود إسرائيلية أوسع لتسهيل الهجرة الجماعية من المنطقة التي دمرها هجومها الذي استمر 22 شهرًا على حركة حماس.

وأشارت أسوشيتدبرس إلى أنه ليس من الواضح مدى تقدم المحادثات، ولكن في حال تنفيذها، فإن الخطط ستؤدي إلى نقل السكان من أرض مزقتها الحرب ومعرضة لخطر المجاعة إلى أخرى، وستثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان.

