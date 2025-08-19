خبير عن احتمالية صراع جديد بين إيران وإسرائيل: وراد ويختلف عن حرب الـ12 يوما

كشف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربى الإسرائيلي أنه من الواضح أن حرب الـ 12 يومًا بينإيران وإسرائيل كانت بالإخطار المسبق وبالتنسيق وخطوط حمراء.

وأضاف: "ربما يكون الأمر متغير فى الفترة المقبلة لرغبة إيران في الانتقام بعد اغتيال العديد من علمائها وقادتها العسكريين بشكل مهين رغم أن الجانب الاسرائيلى تلقى ضربات موجعة فإن ايران بعد حصولها على مساعدات روسية تريد الانتقام".

إيران تسعى لمعرفة كيفية اختراق الداخل الإيراني

وأكد في تصريح لفيتو أن إيران تسعى لمعرفة كيفية اختراق الداخل الإيراني ومنازل العلماء ووزارة الدفاع وهل تم ذلك عن طريق المسيرات ام غيرة ورغم محاولات بوتين وترامب من أجل تحقيق تسويات لكنها تسويات تتم تحت التهديدات المتبادلة خاصة وان الجانب الايرانى لم يستخدم قوته الكاملة أو أذرعه بالكامل وسعى لتوجيه رسائل في حرب الـ 12 يومًا بضرب مصفاة بترول في حيفا بعد تعرضة لهجوم مماثل واستهدف معهد وايزمان جنوب إسرائيل ردًّا على اغتيال علمائه لذلك تدخلت أمريكا لصالح إسرائيل بإيقاف الحرب.

لتصعيد القادم بين إيران وإسرائيل غير مستبعد

وتابع: "التصعيد القادم بين إيران وإسرائيل غير مستبعد لاستعادة إيران هيبتها بعد اغتيال العديد من قياداتها العسكرية نتيجة الاختراق.

وكان اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، حذر مساء الأحد، من أن الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة"، وبعدها لن تكون هناك حروب أخرى، كاشفًا عن تأهب بلاده لمواجهة "أسوأ الاحتمال.

وقال صفوي، في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وارد "في أي لحظة"، مؤكدًا أن الجيش الإيراني وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع "أسوأ الاحتمالات"، حسب تعبيره.

وأضاف: "الهدنة قد تنتهي في أي لحظة. أرجح أن تندلع حرب جديدة، وقد تكون الأخيرة، وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، داعيًا إلى "تعزيز الاستراتيجية الهجومية لإيران على مختلف المستويات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.