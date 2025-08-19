الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير عن احتمالية صراع جديد بين إيران وإسرائيل: وراد ويختلف عن حرب الـ12 يوما

أحمد فؤاد أنور، فيتو
أحمد فؤاد أنور، فيتو

كشف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربى الإسرائيلي أنه من الواضح أن حرب الـ 12 يومًا بينإيران  وإسرائيل  كانت بالإخطار المسبق وبالتنسيق وخطوط حمراء.

وأضاف: "ربما يكون الأمر متغير فى الفترة المقبلة لرغبة إيران في الانتقام بعد اغتيال العديد من علمائها وقادتها العسكريين بشكل مهين رغم أن الجانب الاسرائيلى تلقى ضربات موجعة فإن ايران بعد حصولها على مساعدات روسية تريد الانتقام". 

 

إيران تسعى لمعرفة  كيفية اختراق الداخل الإيراني 

وأكد في تصريح لفيتو أن إيران تسعى لمعرفة  كيفية اختراق الداخل الإيراني ومنازل العلماء ووزارة الدفاع وهل تم ذلك عن طريق المسيرات ام غيرة ورغم محاولات بوتين وترامب من أجل تحقيق تسويات لكنها تسويات تتم تحت التهديدات المتبادلة خاصة وان الجانب الايرانى لم يستخدم قوته الكاملة أو أذرعه بالكامل وسعى لتوجيه رسائل في حرب الـ 12 يومًا بضرب مصفاة بترول في حيفا بعد تعرضة لهجوم مماثل واستهدف معهد وايزمان جنوب إسرائيل ردًّا على اغتيال علمائه لذلك تدخلت أمريكا لصالح إسرائيل بإيقاف الحرب.

 

لتصعيد القادم بين إيران وإسرائيل غير مستبعد

وتابع: "التصعيد القادم بين إيران وإسرائيل غير مستبعد لاستعادة إيران هيبتها بعد اغتيال العديد من قياداتها العسكرية نتيجة الاختراق.

وكان اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، حذر مساء  الأحد، من أن الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة"، وبعدها لن تكون هناك حروب أخرى، كاشفًا عن تأهب بلاده لمواجهة "أسوأ الاحتمال.

وقال صفوي، في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وارد "في أي لحظة"، مؤكدًا أن الجيش الإيراني وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع "أسوأ الاحتمالات"، حسب تعبيره.

وأضاف: "الهدنة قد تنتهي في أي لحظة. أرجح أن تندلع حرب جديدة، وقد تكون الأخيرة، وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، داعيًا إلى "تعزيز الاستراتيجية الهجومية لإيران على مختلف المستويات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران إسرائيل أمريكا الحرب الايرانية الاسرائيلية حرب ال12يوم

مواد متعلقة

أخبار مصر: تنسيق المرحلة الثالثة 2025، أحمد عبد الجواد مهندس الانتخابات، إيران تستعد للحرب مع إسرائيل، وقف فيلم طلقني

قد تكون الأخيرة، إيران تتأهب للحرب المقبلة مع إسرائيل (فيديو)

الرئيس اللبناني يوجه رسالة قوية لـ إيران: استقلال القرار الوطني خط أحمر

انكماش اقتصاد الكيان الصهيوني بالربع الثاني من 2025 بتأثير الحرب مع إيران

الأكثر قراءة

بداية باهتة وإصابة قد تنهي مسيرته، بيان من الصفاقسي التونسي بشأن إصابة علي معلول

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

سعر السمك اليوم، انخفاض 20 جنيها في البلطي و40 بالماكريل وارتفاع 4 أصناف منها البوري

إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)

أول تعليق من صاحب المزرعة الليبي والعامل المصري على فيديو الأسد (فيديو)

أعطته جرعة قاتلة، اعترافات صادمة لـ"ملكة الكيتامين" عن وفاة نجم مسلسل "فريندز"

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، ارتفاع العنب والغلاء "يجمد" 5 أصناف على مائدة المصريين

بعد أمريكا ووفيات فرنسا، كارثة الجبن الطري تنتقل إلى 4 دول أوروبية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads