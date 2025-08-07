14 أغسطس، محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بالوايلي

الخميس 07 أغسطس 2025
حددت محكمة جنايات القاهرة 14 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وكشفت تحقيقات نيابة الوايلي أن م. م. عاطل، وهـ. م.، عاطل، أحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن “فرد خرطوش وبندقية خرطوش”.
 

كما أحرز المتهمان ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات وهي 21 طلقة.

كيلو من مخدر الآيس
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أحرزا بقصد الاتجار كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام وميزان حساس ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.

تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من الأهالي يفيد بتضررهم من شخصين يروجان للمواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن وحدة بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ وقيام عاطلين باتخاذ منطقة الوايلي مكانا لترويج مخدر الآيس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.


عقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهمين، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس والأسلحة النارية.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

