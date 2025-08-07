14 أغسطس، محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بالوايلي

حددت محكمة جنايات القاهرة 14 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وكشفت تحقيقات نيابة الوايلي أن م. م. عاطل، وهـ. م.، عاطل، أحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن “فرد خرطوش وبندقية خرطوش”.



كما أحرز المتهمان ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات وهي 21 طلقة.

كيلو من مخدر الآيس

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أحرزا بقصد الاتجار كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام وميزان حساس ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.

تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من الأهالي يفيد بتضررهم من شخصين يروجان للمواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن وحدة بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ وقيام عاطلين باتخاذ منطقة الوايلي مكانا لترويج مخدر الآيس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهمين، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس والأسلحة النارية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.