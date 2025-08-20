إجراء تحليل مخدرات لسائق تشاجر مع سيدة على أولوية المرور بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة ملاكي متهم بالتشاجر مع سيدة وعدم السماح لها بالمرور بسيارتها في احد شوارع مدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قائد سيارة ملاكي لمضايقتها وعدم السماح لها بالمرور أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

على غرار واقعة فتاة الواحات.. تفاصيل واقعة مضايقة سيدة بسيارتها في مدينة نصر



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة، "سارية التراخيص"، وتبين أن قائدها مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات على أولوية المرور.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.