تعادل سلبي بين ريال مدريد وأساسونا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأساسونا بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعبه "سانتياجو برنابيو" في ختام الجولة الأولى للدوري الإسباني "الليجا".

وأعلن تشابي الونسو مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمباراة نظيره أوساسونا.

تشكيل ريال مدريد

أمام أوساسونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، دين هويسن، إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أردا جولر، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

كان ريال مدريد أنهى الموسم الماضي، بقيادة مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في المركز الثاني بالدوري الإسباني، خلف حامل اللقب برشلونة.

ولم يخض ريال مدريد فترة إعداد مناسبة، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد ودع البطولة من نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان بعد تعرضه لهزيمة برباعية دون رد.

وخاض ريال مدريد مباراة ودية أمام تيرول النمساوي، قبل بداية الموسم، وقد حقق الفوز برباعية دون مقابل.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا



وانطلقت مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم الثلاثاء، في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

تذاع مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS HD3.

وأعلن تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الليجا.

وشهدت القائمة، ظهور الوافد الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لأول مرة بعد انضمامه للفريق.

كما ضمت القائمة الصفقات الجديدة ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسين وألفارو كاريراس.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري.

الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - ديفيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - ديان هويسين.

الوسط: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - تياجو بيتارتش.

الهجوم: فرانكو ماستانتونو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس - جونزالو جارسيا - إبراهيم دياز.

غيابات ريال مدريد أمام أوساسونا

ويغيب عن القائمة كل من جود بيلينجهام وإدوارد كامافينجا وفيرلاند ميندي للإصابة، بينما يغيب أنتونيو روديجر بسبب الإيقاف.

