الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل سلبي بين ريال مدريد وأساسونا في الشوط الأول

ريال مدريد
ريال مدريد

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأساسونا بالتعادل السلبي بدون أهداف   على ملعبه "سانتياجو برنابيو"  في ختام الجولة الأولى للدوري الإسباني "الليجا".

وأعلن تشابي الونسو مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمباراة نظيره أوساسونا.

تشكيل ريال مدريد 

أمام أوساسونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، دين هويسن، إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أردا جولر، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

الصورة

كان ريال مدريد أنهى الموسم الماضي، بقيادة مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في المركز الثاني بالدوري الإسباني، خلف حامل اللقب برشلونة.

ولم يخض ريال مدريد فترة إعداد مناسبة، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد ودع البطولة من نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان بعد تعرضه لهزيمة برباعية دون رد.

وخاض ريال مدريد مباراة ودية أمام تيرول النمساوي، قبل بداية الموسم، وقد حقق الفوز برباعية دون مقابل.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا 


وانطلقت مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم الثلاثاء، في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا 

تذاع مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS HD3.

وأعلن تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الليجا.

وشهدت القائمة، ظهور الوافد الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لأول مرة بعد انضمامه للفريق.

كما ضمت القائمة الصفقات الجديدة ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسين وألفارو كاريراس.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا 

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري.

الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - ديفيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - ديان هويسين.

الوسط: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - تياجو بيتارتش.

الهجوم: فرانكو ماستانتونو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس - جونزالو جارسيا - إبراهيم دياز.

غيابات ريال مدريد أمام أوساسونا 

ويغيب عن القائمة كل من جود بيلينجهام وإدوارد كامافينجا وفيرلاند ميندي للإصابة، بينما يغيب أنتونيو روديجر بسبب الإيقاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم دياز الدوري الإسباني أنشيلوتي براهيم دياز باريس سان جيرمان مدرب ريال مدريد مباراة ريال مدريد لدوري الإسباني موعد مباراة ريال مدريد

مواد متعلقة

حفل رابطة اللاعبين المحترفين، محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

حفل رابطة اللاعبين المحترفين، مورجان روجرز أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

بهدف دا سيلفا، بيراميدز يتقدم على المصري في الشوط الأول

محمد صلاح بحفل رابطة اللاعبين المحترفين: الموسم الماضي الأفضل في مسيرتي

الأكثر قراءة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

رابطة اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads