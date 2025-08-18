4 غيابات كبيرة، ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

أعلن تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الليجا.

وشهدت القائمة، ظهور الوافد الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لأول مرة بعد انضمامه للفريق.

كما ضمت القائمة الصفقات الجديدة ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسين وألفارو كاريراس.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري.

الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - ديفيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - ديان هويسين.

الوسط: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - تياجو بيتارتش.

الهجوم: فرانكو ماستانتونو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس - جونزالو جارسيا - إبراهيم دياز.

غيابات ريال مدريد أمام أوساسونا

ويغيب عن القائمة كل من جود بيلينجهام وإدوارد كامافينجا وفيرلاند ميندي للإصابة، بينما يغيب أنتونيو روديجر بسبب الإيقاف.

