بهدف دا سيلفا، بيراميدز يتقدم على المصري في الشوط الأول

مباراة بيراميدز والمصري، تقدم بيراميدز على المصري بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل البرازيلي إيفرتون دا سيلفا هدف التقدم لبيراميدز بتصديدة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 37.

 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - يوسف أوباما - مروان حمدي

مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا المصري وبيراميدز على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء

وتذاع مباراة المصري وبيراميدز على قناة أون تايم سبورت1 الناقل الحصري للدوري الممتاز. 

المصري ضد بيراميدز 

وتعد مواجهة بيراميدز والمصري هامة ومرتقبة ومن المنتظر أن تأتي مثيرة من كلا الفريقين. 

فريق المصري الذي يحتل قمة الدوري برصيد 6 نقاط يسعى لتحقيق الفوز وتعزيز احتلاله الصدارة وعدم التفريط فيها.

أما بيراميدز فيأتي في الترتيب السابع برصيد 4 نقاط والفوز يقفز به لصدارة الدوري.

ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء لكليهما

طاقم تحكيم مباراة المصري وبيراميدز 

محمود بسيوني، حكمًا للساحة 
محمود أبو الرجال، مساعد حكم أول 
هاني خيري، مساعد حكم ثان 
أحمد جمال: حكمًا رابعًا
عبد العزيز السيد  : حكم تقنية الفيديو 
طارق مصطفى  : مساعد حكم تقنية الفيديو.

