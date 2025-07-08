دوري المحترفين، اتحاد الكرة يكشف عن مباريات الجولتين الأولى والثانية

دوري المحترفين، أجريت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، مراسم قرعة دورى القسم الثانى أ، المعروف بدوري المحترفين، بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومصطفى عيسى عضو اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة ومحمد أحمد مقرر اللجنة وعدد من مندوبى الأندية.

أسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول من المسابقة:

طنطا × بترول أسيوط

مالية كفر الزيات × بروكسي اس سي

الداخلية × ديروط

القناة × المصرية للاتصالات

اف سي مسار × لافيينا اف سي

السكة الحديد × الترسانة

الإنتاج الحربي × راية

أبوقير للأسمدة × المنصورة

أسوان × بلدية المحلة

الأسبوع الثاني

بلدية المحلة × طنطا

بترول أسيوط × أبوقير للأسمدة

المنصورة × الإنتاج الحربي

راية × السكة الحديد

الترسانة × اف سي مسار

لافيينا اف سي × القناة

المصرية للإتصالات × الداخلية

ديروط × مالية كفر الزيات

بروكسي اس سي × أسوان

وقرر اتحاد الكرة بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.

أندية دوري المحترفين 2025-2026

1- بلدية المحلة

2- أسوان

3- السكة الحديد

4-الاتصالات

5- طنطا

6- المنصورة

7- الترسانة

8- القناة

9- بروكسي

10- الداخلية

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- راية

14- ديروط

15- لافيينا

16- الانتاج الحربي

17- مالية كفر الزيات

18- مسار

الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من ١سبتمبر المقبل بدلًا من الموعد المحدد سلفًا.

جاء هذا القرار استجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

وأكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته بما يحقق مصلحة جميع الأندية ويضمن سلامة عناصر اللعبة.

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