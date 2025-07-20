محمد شبانة: حراسة مرمى القناة في دوري المحترفين بأمان

أكد محمد شبانة مدرب حراس مرمى الفريق الأول بنادي القناة، أن الفريق يمتلك حراس مرمى على أعلى مستوى استعدادا للموسم الجديد من دوري المحترفين.

ويضم نادي القناة 4 حراس مرمى وهم عبدالرحمن قطاوى، احمدسليمان(كاستيللو)، مصطفى محمود، سليمان اسماعيل(ناشئ مواليد٢٠٠٧).

وأعلن مجلس إدارة نادي القناة تجديد التعاقد مع المدير الفني عبد الناصر محمد وجهازه المعاون لقيادة الفريق بالموسم الجديد.



الجهاز الفنى لنادي القناة

عبد الناصر محمد (مدير فنى)

مصطفى عسكر (مدرب عام)

أيمن شعبان (مدرب)

سعيد صقر (مدرب)

محمد شبانة (مدرب حراس المرمى)



وكان نادي القناة أكد في بيان رسمي: "قرار التجديد جاء ليؤكد ثقة إدارة النادي في عبد الناصر محمد، لما أظهره من روح قيادية، وانضباط فني، وتحقيق نتائج إيجابية وضعت الفريق على الطريق الصحيح"

ويتطلع نادي القناة من خلال هذه الخطوة، إلى مواصلة البناء والاستقرار الفني، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين، بهدف عودة النادي إلى مكانة النادي الطبيعية بين أندية الدوري الممتاز"

كما تؤمن إدارة نادي القناة بأن روح الفريق، والعمل الجماعي، والدعم المستمر من محبي النادي، ستكون العوامل الحاسمة في موسم يسعى فيه الفريق بكل قوة للمنافسة على الصعود، وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي العريق.

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