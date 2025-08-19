موقف محمد صلاح ومرموش، المرشحون لجائزة الأفضل بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من البطولة التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وشهدت قائمة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي غياب محمد صلاح نجم ليفربول رغم تسجيله هدفا في شباك بورنموث، وكذلك مواطنه عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وشهدت القائمة ترشيح 8 لاعبين من أندية ليفربول، مانشستر سيتي، آرسنال، سندرلاند، توتنهام، بورنموث، ونوتينجهام.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى في الدوري الإنجليزي

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى في الدوري الإنجليزي كلا من:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي

تيجاني ريندرز، مانشستر سيتي

هوجو إيكتيكي، ليفربول

ديفيد رايا، آرسنال

ريتشارليسون، توتنهام

كريس وود، نوتينجهام

أنطونيو سيمينيو، بورنموث

دان بالارد، سندرلاند



ساهم بالارد في فوز سندرلاند على وست هام بثلاثة أهداف دون رد، وأبعد كرة حاسمة من على خط المرمى، وفاز في المواجهات الأرضية (10) والمواجهات الهوائية (10) أكثر من أي لاعب آخر، وسجل هدفًا.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى

تصدر مانشستر سيتي قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن سندرلاند وتوتنهام وليفربول ونوتنجهام وأرسنال وليدز يونايتد.

1- مانشستر سيتي 3 نقاط

2- سندرلاند 3 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 3 نقاط

4- ليفربول 3 نقاط

5- نوتنجهام فوريست 3 نقاط

6- أرسنال 3 نقاط

7- ليدز يونايتد 3 نقاط

8- برايتون نقطة واحدة

9- فولهام نقطة واحدة

10- أستون فيلا نقطة واحدة

11- كريستال بالاس نقطة واحدة

12- نيوكاسل يونايتد نقطة واحدة

13- تشيلسي نقطة واحدة

14- مانشستر يونايتد 0 نقاط

15- إيفرتون 0 نقاط

16- بورنموث 0 نقاط

17- برينتفورد 0 نقاط

18- بيرنلي 0 نقاط

19- وست هام 0 نقاط

20- وولفرهامبتون 0 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026

ليفربول 4 -2 بورنموث

أستون فيلا 0-0 نيوكاسل يونايتد

برايتون 1-1 فولهام

سندرلاند 3-0 وست هام

توتنهام 3-0 بيرنلي

وولفرهامبتون 0-4 مانشستر سيتي

تشيلسي 0-0 كريستال بالاس

نوتنجهام فورست 3-1 برينتفورد

مانشستر يونايتد 0-1 آرسنال

ليدز يونايتد 1-0 إيفرتون

