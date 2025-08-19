تعادل مثير بين كهرباء الإسماعيلية والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

انتهت مباراة كهرباء الإسماعيلية مع البنك الأهلى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

وتقدم فريق البنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل في الدقيقة 95+5، ثم تعادل كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 90+7 عن طريق أحمد حمزاوي.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: علي الجابري.

خط الدفاع: محمد مدحت وسيف الخشاب ومصطفى كشري وعصام الفيومي.

خط الوسط: أحمد حمزاوي وماجد هاني وعبدالفتاح شتا.

خط الهجوم: علي سليمان وعبدالله مارادونا ومحمد شيكا.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: محمد هجرس - محمد فاروق - كريم يحيى - عمر السعيد - ممادو سيلا - محمد سعيد - إسلام عبدالنعيم - إبراهيم عوض - سيف العجوز.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة كهرباء إسماعيلية فى الدورى



وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى..أحمد صبحى.

خط الدفاع..عمرو الجزار، محمود الجزار، هشام صلاح، أحمد متعب.

خط الوسط..محمود عماد، محمد بن شرقي، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي.

خط الهجوم..أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: عبد العزيز البلعوطي، مصطفى دويدار، يعقوبو، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، محمد فتحي، أحمد امين أوفا، احمد النادري، يسري وحيد

وبتلك النتيجة يحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز نقطتين، في حين يحتل كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ13، بنفس عدد النقاط.

