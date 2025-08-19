الثلاثاء 19 أغسطس 2025
رياضة

رضا شحاتة يعلن تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمواجهة البنك الأهلي

كهرباء الإسماعيلية
كهرباء الإسماعيلية

أعلن رضا شحاته المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية عن تشكيل الفريق فى مواجهة البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمواجهة البنك الأهلي في الدوري 

حراسة المرمى: علي الجابري.

خط الدفاع: محمد مدحت وسيف الخشاب ومصطفى كشري وعصام الفيومي.

خط الوسط: أحمد حمزاوي وماجد هاني وعبدالفتاح شتا.

خط الهجوم: علي سليمان وعبدالله مارادونا ومحمد شيكا.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: محمد هجرس - محمد فاروق - كريم يحيى - عمر السعيد - ممادو سيلا - محمد سعيد - إسلام عبدالنعيم - إبراهيم عوض - سيف العجوز.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة كهرباء إسماعيلية فى الدورى


وجاء التشكيل على النحو التالي 
حراسة المرمى..أحمد صبحى.
خط الدفاع..عمرو الجزار، محمود الجزار، هشام صلاح، أحمد متعب.
خط الوسط..محمود عماد، محمد بن شرقي، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي.
خط الهجوم..أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: عبد العزيز البلعوطي، مصطفى دويدار، يعقوبو، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، محمد فتحي، أحمد امين أوفا، احمد النادري، يسري وحيد

مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في السادسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على شاشة أون سبورت 2.

ويبحث البنك الأهلي في مباراة اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية عن الفوز الأول، بعد أن خسر أمام حرس الحدود في الجولة الماضية بهدف نظيف.

أما كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا للدوري الممتاز، فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق تعادلا بطعم الفوز في الجولة الأخيرة أمام بتروجت بهدفين لكل فريق.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز بنقطة واحدة من تعادل وهزيمة، في حين يحل كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ13، بنقطة وحيدة أيضا من تعادل وهزيمة.

