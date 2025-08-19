منتخب الناشئين يواصل تدريباته استعدادا لكأس الخليج بالسعودية

واصل منتخب الناشئين تحت 17 عامًا تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا للسفر إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج تحت 20 سنة.

موعد مغادرة منتخب الناشئين الي السعودية

وتغادر بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة إلى السعودية، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس الجاري، من أجل خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي مواليد 2008 استعدادًا لبطولة كأس الخليج.

انطلاق معسكر منتخب الناشئين استعدادا لكأس الخليج

انطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عامًا الأحد، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج، المقرر إقامتها في أبها.

واجتمع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكاس مع معاونيه محمد إبراهيم وأحمد فوزي، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.

وحرص الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وعصام الحضري المشرف على مدربي حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين، على حضور مران المنتخب.

مجموعة مصر في بطولة كأس الخليج

وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.