شاهد كواليس مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كواليس مران الفريق اليوم، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٢٥ أغسطس الجاري بالمحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وقام لاعبو الأهلي بتنفيذ جزء بدني تحت إشراف الجهاز الفني قبل تطبيق الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وشارك إمام عاشور لاعب الفريق في أجزاء من المران بدون التحامات قوية للرؤية الطبية ويتم تقييم حالته بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن مروان عطية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

