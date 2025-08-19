إعلام عبري يكشف عن اجتماع إسرائيلي سوري رفيع المستوى في باريس

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيعقد خلال ساعات لقاءً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة الفرنسية باريس.

مناقشة الترتيبات الأمنية على الحدود بين سوريا وإسرائيل

وذكرت المصادر وفق الإعلام العبري، أن اللقاء سيركز على مناقشة الترتيبات الأمنية على الحدود بين سوريا وإسرائيل، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والتوترات العسكرية في أكثر من جبهة.

قنوات دبلوماسية غير معلنة بين تل أبيب ودمشق

ويُنظر إلى هذا الاجتماع بوصفه خطوة نادرة في مسار العلاقات بين تل أبيب ودمشق، ويعكس وجود قنوات تواصل دبلوماسية غير معلنة سابقًا.

ويأتي ذلك فيما تشهد المنطقة تصعيدًا واسعًا جراء الحرب في غزة والتوتر على الحدود اللبنانية، الأمر الذي يضفي أهمية خاصة على أي تفاهمات أمنية قد تخرج من هذا اللقاء.

ووصف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بدء تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى، من خلال عبور عدد من المستوطنين الإسرائيليين وعائلاتهم إلى الأراضي السورية، ومحاولتهم البدء في بناء مستوطنات داخل أرض سوريا، قبل أن تعيدها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى سوريا، حتى تكون المستوطنات الإسرائيلية في سوريا واقعا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.