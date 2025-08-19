الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري يكشف عن اجتماع إسرائيلي سوري رفيع المستوى في باريس

نتنياهو والشرع، فيتو
نتنياهو والشرع، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيعقد خلال ساعات لقاءً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة الفرنسية باريس.

مناقشة الترتيبات الأمنية على الحدود بين سوريا وإسرائيل

وذكرت المصادر وفق الإعلام العبري، أن اللقاء سيركز على مناقشة الترتيبات الأمنية على الحدود بين سوريا وإسرائيل، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والتوترات العسكرية في أكثر من جبهة.

قنوات دبلوماسية غير معلنة بين تل أبيب ودمشق

ويُنظر إلى هذا الاجتماع بوصفه خطوة نادرة في مسار العلاقات بين تل أبيب ودمشق، ويعكس وجود قنوات تواصل دبلوماسية غير معلنة سابقًا.

ويأتي ذلك فيما تشهد المنطقة تصعيدًا واسعًا جراء الحرب في غزة والتوتر على الحدود اللبنانية، الأمر الذي يضفي أهمية خاصة على أي تفاهمات أمنية قد تخرج من هذا اللقاء.

 

ووصف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بدء تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى، من خلال عبور عدد من  المستوطنين الإسرائيليين  وعائلاتهم إلى الأراضي السورية، ومحاولتهم البدء في بناء مستوطنات داخل أرض سوريا، قبل أن تعيدها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى سوريا، حتى تكون المستوطنات الإسرائيلية في سوريا واقعا.

بدء تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى بالدول العربية، بناء مستوطنات في سوريا (فيديو)

العراق تكشف حقيقة إغلاقها منفذ القائم الحدودي مع سوريا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر باريس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تل أبيب سوريا إسرائيل

مواد متعلقة

أستاذ عبريات: مخطط إسرائيل الكبرى بدأ بعبور مستوطنين وعائلاتهم إلى سوريا

بدء تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى بالدول العربية، بناء مستوطنات في سوريا (فيديو)

أحمد الشرع يتحدث عن سيناريو تقسيم سوريا ويحذر الدروز من الاستقواء بإسرائيل

وزير الخارجية السوري: لا نية لإبادة الدروز.. وإسرائيل تتدخل في شئوننا

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

"حصلنا على تراخيص البناء"، بيان رسمي من الزمالك بعد أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر

مكتب نتنياهو عن صفقة غزة: قبول الصفقة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads