أستاذ عبريات: مخطط إسرائيل الكبرى بدأ بعبور مستوطنين وعائلاتهم إلى سوريا

وصف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بدء تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى، من خلال عبور عدد من المستوطنين الإسرائيليين وعائلاتهم إلى الأراضي السورية، ومحاولتهم البدء في بناء مستوطنات داخل أرض سوريا، قبل أن تعيدها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى سوريا، حتى تكون المستوطنات الإسرائيلية في سوريا واقعا.

وأشار إلى أنها إجراءات وخطوات مسرحية تفضح مخطط الكيان، لأن دخول الجيش الإسرائيلى للأراضى السورية ليس هدفه حماية الدروز، ولكن الهدف هو ضم المزيد من الأراضى السورية والاقتراب أكثر من دمشق واستيطان دائم وليس إجراءات أمنية.

فضح المخططات الإسرائيلية



وأكد الدكتور أحمد فؤاد أنور في تصريح لـ"فيتو"، أن هذه الخطوات تفضح المخططات الإسرائيلية وتحرج الدروز الذين رفع بعضهم شعارات مؤيدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي نفس الوقت تُحرج إدارة الشرع التي غضت بصرها عن التمدد الإسرائيلي على مراحل، في حين أن البعض كشف عن وجود نية للضم النهائي للأراضي السورية، وهذا يفضح أفكارًا كشف عنها نتنياهو عن أراضي إسرائيل الكبرى، التي ليس لها أساس تاريخي أو إثبات من خلال علم الآثار أو نصوص التوراة.

بنو إسرائيل خالفوا الوصية والوعد الإلهي

وواصل حديثه قائلًا: خالف بنو إسرائيل الوصية والوعد الإلهي في هذا الصدد عندما عبدوا الأوثان وعبدوا العجل وبنوا مذابح خارج القدس، وبالتالي فإن الوعد المزعوم يشمل كل أبناء إبراهيم كلهم، ونحن منهم، وبالتالي فإن التحركات الإسرائيلية محاولة لفرض أمر واقع لتغيير الحدود وضم المزيد من الأراضي إلى الأراضي المحتلة منذ 1948، فيحاولون السيطرة على غزة وبعض الأراضي السورية.

