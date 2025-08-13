وزير الخارجية السوري يدعو الدروز لتغليب لغة العقل

قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري: “نواجه تحديات تأتي في صدارتها الغارات الإسرائيلية التي تعرض أمننا للخطر”.

وأضاف: “بلادنا تمر بوقت دقيق بعد سنوات الحرب التي أثرت على كل بيت في البلاد. سوريا تواجه تحديات خطرة في مقدمتها تدخلات إسرائيل واعتداءاتها التي تهدد استقرار البلاد”.

ودعا وزير الخارجية السوري الدروز وباقي الأطراف إلى تغليب لغة العقل وترك مهمة محاسبة الانتهاكات للدولة.

وشدد على أن مؤتمر الحسكة لا يمثل الشعب السوري وهو محاولة يائسة لاستغلال أهالي السويداء، مضيفا أن الحوار هو الحل للأزمة في السويداء والدولة السورية مظلة ترعى كل الأقليات.

