الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أحمد الشرع يتحدث عن سيناريو تقسيم سوريا ويحذر الدروز من الاستقواء بإسرائيل

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، وحدة الأراضي السورية، مستبعدا سيناريو تقسيم البلاد، قائلا إن عوامله "غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا".

 

الشرع: لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم


وقال الشرع في جلسة حوارية بحضور عدد من الوزراء، مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء في محافظة إدلب: "من يطالب بالتقسيم في سوريا عنده جهل سياسي، وحالم، كثير من الأحيان الأفكار الحالمة تؤدي بأصحابها إلى الانتحار".

 

وأضاف: "لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم، فيها رغبات عند بعض الناس لعملية تقسيم سوريا، محاولة إنشاء كانتونات محلية وداخلية، لكن منطقيًا وسياسيًا وعرقيًا وعلقيًا هذا الأمر مستحيل أن يحدث".

 

سوريا ملتزمة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات في السويداء

 وحذر الشرع من "التنافس السلبي والنهم خلف المناصب والتقاسم السياسي والبحث عن الأدوار"، مؤكدًا أن ذلك يؤثر على بنية المجتمع خاصة ونحن في مرحلة بناء الدولة والتي لها ظروف مختلفة"، حسب قوله.

ولفت إلى أن "استقواء بعض الأطراف بقوى إقليمية، مثل إسرائيل، شيء صعب كثيرا، المنطقة الجنوبية ذات كثافة بشرية وأي عدو يريد الدخول إليها سيضطر أن يضع شرطيًا على باب كل بيت، وهذا الشيء صعب في واقع الحال".  

وبشأن الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرا، شدد الشرع على أن الدولة ملتزمة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات في السويداء.

يشهد أيامه الأخيرة، توفيق عكاشة يكشف أمرا خطيرا لنظام الشرع في سوريا

ماكرون يشيد بأحمد الشرع لـ التزامه بمكافحة الإرهاب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لرئيس السوري أحمد الشرع أحمد الشرع الاراضي السورية سوريا إسرائيل الشرع السويداء محافظة إدلب إدلب

مواد متعلقة

يشهد أيامه الأخيرة، توفيق عكاشة يكشف أمرا خطيرا لنظام الشرع في سوريا

ماكرون يشيد بأحمد الشرع لـ التزامه بمكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية

تمهيدًا لاحتلال القطاع، الكشف عن الموقع الجديد لنقل سكان غزة ودور ميليشيا "ياسر أبو شباب”

أنت قادر وتعملها، "فوكس نيوز" تكشف فحوى رسالة ميلانيا ترامب إلى بوتين

موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير تيمور تيمور ويسرا تعتذر عن عدم الحضور

أنقذ ابنه وغرق، تفاصيل مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور

سامحوني كنت واخد برشام، اعترافات المتهم بمحاولة سرقة هاتف موظف الأميرية

مفيش فايدة، راغب علامة يحتضن معجبة ويرقص معها بطريقة مثيرة بحفله في لبنان (فيديو)

صدمة للفلاحين، ارتفاع يصل لـ 2427 جنيهًا في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

صدمة للفلاحين، ارتفاع يصل لـ 2427 جنيهًا في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

رسوم يؤديها المستثمر لجهات تقدم خدمات الاستثمار وفق القانون

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads