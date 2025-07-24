اجتماعات سرية بين إسرائيل وسوريا فى باريس، قناة عبرية تكشف تفاصيل تفاهمات التطبيع

كشفت قناة عبرية، اليوم، عن سلسلة اجتماعات أمنية بين إسرائيل وسوريا فى العاصمة الفرنسية "باريس"، وسط ترجيحات أن تشمل لقاء بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر.

اجتماع سوري إسرائيلي فى باريس بمشاركة مبعوث ترامب

ووفق ما أوردته هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11"، الخميس، نقلا عن مصدر إسرائيلية مطلع، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، توم باراك، قد يشارك في اللقاء بين رون ديرمر ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، في ظل محاولات أحمد الشرع، الحفاظ على وقف إطلاق النار في السويداء.

وقال مصدر وصفته القناة بالمطّلع، إن المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن السوري، سيعقد اليوم اجتماعًا في العاصمة الفرنسية باريس، مع الوزير الإستراتيجية ديرمر، ووزير الخارجية السوري، الشيباني، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أمنية تتعلق بالوضع في جنوب سوريا.

رون ديرمر يتواجد فى باريس لتنسيق المحادثات حول برنامج إيران النووي

وذكرت التقارير أن رون ديرمر، موجود حاليًا في باريس، للمشاركة في محادثات تسبق المحادثات بين مسؤولين من فرنسا وألمانيا وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، والتي ستعقد يوم الجمعة في مدينة إسطنبول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطّلعة.

كما كشفت تقارير إسرائيلية، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، يتواجد أيضًا في باريس، حيث سيبحث مع ديرمر خلال اجتماعاتهما في فرنسا الملف النووي الإيراني، إلى جانب إمكانية التوصّل إلى ترتيبات أمنية مع سورية.

ووفقًا للتقارير، فإن ديرمر سيجري لقاءات مع "جهات رسمية" بشأن المفاوضات الأوروبية المقررة مع طهران، كما يُتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، باراك، لمناقشة "تسوية أمنية مع دمشق".

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