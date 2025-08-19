مستقبل وطن يواصل استعداداته لـ انتخابات مجلس النواب 2025

تواصل اللجنة المركزية المُشكلة من قِبل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، انعقاد اجتماعاتها اليومية لدراسة ترشيحات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، التى تجرى في نوفمبر المقبل وذلك لليوم الرابع على التوالي.

مستقبل وطن يواصل اجتماعات الاستعداد لانتخابات مجلس النواب

وتضم اللجنة في عضويتها كل من، النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب أمين عام مساعد الحزب، والنائب محمد الجارحي، أمين عام مساعد الحزب، والنائب عاطف ناصر أمين عام مساعد الحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والمهندس هشام أباظة امين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة.

رؤية حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس النواب

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستعدادات النهائية للحزب، لخوض انتخابات مجلس النواب، والتي تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانته المتزايدة في الشارع المصري، ومواصلة دوره الفاعل في الحياة السياسية.

معايير مستقبل وطن في اختيار مرشحي انتخابات مجلس النواب

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن اللجنة تعمل وفق معايير دقيقة وواضحة لاختيار مرشحي الحزب، يأتي على رأسها الثقل الشعبي، والسيرة الطيبة، والكفاءة التشريعية والرقابية، بما يعكس توجه الحزب في تقديم كوادر فعالة تحت قبة البرلمان.

لقاءات موسعة استعدادا لانتخابات مجلس النواب

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد لقاءات موسعة مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم في المحافظات، لمراجعة الخطط الميدانية والتنظيمية استعدادًا للانتخابات، بما يضمن أداءً متميزًا يرسخ مكانة الحزب في الشارع السياسي المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.